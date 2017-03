"Dein Bäuchlein kannst du mit Situps wegtrainieren", habe ich neulich im Fitnessstudio eine Frau zu ihrer Freundin sagen gehört. Schön wär 's. Mit bestimmten Übungen an einzelnen Körperstellen gezielt abzunehmen, klappt aber leider nicht. Pölsterchen wird nur los, wer insgesamt seinen Körperfettanteil verringert, am einfachsten durch Ausdauersport. Wo der Körper bevorzugt Fett einlagert, ist genetisch bedingt. Gemeinerweise baut er es genau dort als Letztes ab.

Was natürlich funktioniert, ist, bestimmte Muskeln gezielt zu kräftigen: den Rücken etwa durch Planks oder Standwaage, Beine und Gesäß mit Kniebeugen. Netter Nebeneffekt: je mehr Muskelmasse, desto höher auch der Grundumsatz, also der Energieverbrauch in Ruhe. Und trainierte Muskeln straffen die Figur, egal, ob kleine Pölsterchen drüber sind! Wichtiger ist, dass die Muskulatur stark genug ist, um Knochen und Gelenke zu entlasten. Dass wir alle aussehen sollen wie die Fitness-Blogger auf Instagram, ist eh genauso ein Unfug wie die Mär vom gezielten Abnehmen.