Im Herbst geht es wieder wild zu: Die Tour der "Wildstyle & Tattoo Messe" geht weiter und auch in der kalten Jahreszeit sind wieder viele Stars der Körperkunst-Szene dabei: Unter anderem heizen Lucky Diamond Rich, der meisttätowierte Mensch der Welt und Lord Insanity, der in der Szene als verrücktester Freak Europas bekannt ist . News.at verlost 5x2 Tickets für die Tourstation.

Auch in diesem Jahr versprechen die Veranstalter der seit 1995 stattfindenden Messe eine geballte Ladung an Unterhaltung: Aussteller und Tattoo-Künstler aus 5 Kontinenten und über 25 Ländern sind auf der Messe zu finden. Neue Shows, Freaks, Attraktionen und zahlreiche Top-Tätowierer erwarten die Besucher. Für das leibliche Wohl sorgen Streetfood-Stände und Food-Trucks.

© Mike Auer

Der meisttätowierte Mensch der Welt

© Mike Auer

100 Prozent seiner Haut ist tätowiert: Seit 2008 steht Lucky Diamond Rich aus Australien daher ununterbrochen im Guinness Buch der Rekorde. Sein Ganzkörper-Motiv bleibt dabei aber keineswegs immer gleich: Auf seine bereits vorhandenen Tätowierungen lässt er sich immer wieder weiß und bunt tätowieren. Auf der "Wildstyle & Tattoo Messe" feiert Lucky nun sein Comeback, denn eigentlich wollte er nie wieder öffentlich auftreten.

Unter anderem jongliert er mit laufenden Kettensägen, gehört zu den besten Schwertschluckern der Welt und jongliert Schwerter und Fackeln auf einem vier Meter hohen Einrad.

Der durchgeknallte Lord Insanity

Mit Lord Insanity tritt einer der verrücktesten Freakshow-Künstler Europas auf der Messe auf: Laut eigener Beschreibung ist seine Show ein Mix aus Comedy und Horror. So schlägt er sich beispielsweise einen dicken Nagel durch die Nase oder hebt Möbel mit Piercings oder zieht eine Harley mit seinen Ohren über die Bühne.

Und mit einer Flex-Säge zündet er sich gerne einmal ein Feuerwerk im Gesicht an. Seine völlig durchgeknallten Show die beim Publikum immer wieder die Frage aufwirft: "Warum macht er das?" Bei der Wildstyle & Tattoo Messe in Linz und Bad Ischl kann das schockierende Programm live bestaunt werden. Übrigens: Es wird die Abschiedstour des Künstlers sein.

© Mike Auer

Mitmachen und gewinnen!

News.at verlost 5x2 Tickets für die Tourstation der Wildstyle & Tattoo Messe in Linz. Machen Sie beim Gewinnspiel mit, indem Sie das Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 30.10.2018

Termine "Wildstyle & Tattoo Messe" 2018:

03. und 04. November 2018 in Linz: Tabakfabrik

10. und 11. November 2018 in Bad Ischl: House of Wildstyle (Eintritt frei!!)

ÖFFNUNGSZEITEN: Samstag: 12 bis 24 Uhr / Sonntag 12 bis 20 Uhr

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon Gewinnspiel-Code (optional) TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding [und expliziter Kooperationspartner] sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin News und auf www.news.at unentgeltlich veröffentlicht werden darf, sowie dass deren oben angegebene Daten zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises ([expliziter Kooperationspartner]) weitergegeben werden darf. Die VGN News Medien Holding GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 30.10.2018, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an [expliziter Kooperationspartner] weitergeben darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz@vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/datenschutzpolicy.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Wildstyle & Tattoo Messe: