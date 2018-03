News verlost für die Eröffnung der Hauptsaison im Prater einen Tisch im legendären Schweizerhaus für 4 Personen (Konsumationsgutschein im Wert von € 150,-) und Pratercards im Wert von € 200.

News verlost für die Eröffnung der Hauptsaison im Prater, am 15. März, einen Tisch im legendären Schweizerhaus für 4 Personen (Konsumationsgutschein im Wert von €150,- und Pratercards im Wert von €200,- einzulösen am 15.3, um 12 Uhr, exkl. Tabakwaren und Spirituosen. Nicht in bar ablösbar. Restbeträge werden nicht ausbezahlt. Kein weiterer Gutschein ausstellbar) sowie 4 Pratercards dazu.

© Wiener Prater

Das legendäre Schweizerhaus

Mit Budweiser Bier und knuspriger Stelze ist das Schweizerhaus der Inbegriff von Wiener Lebensgefühl und Genuss. Das legendäre Gasthaus im Prater ist seit 1920 im Besitz der Familie Karl Kolarik. Gepflegte Gastlichkeit, aufmerksames Service, ein außergewöhnliches Ambiente und höchste Qualität in allen Belangen sind für den Familienbetrieb von oberster Priorität. Im schönsten Gastgarten Wiens werden das Original Budweiser Budvar und die Original Schweizerhaus-Stelze mit viel Wiener Schmäh zum echten Hochgenuss.

Der typische Wiener Prater

Abenteuer, Tradition und Wiener Charme zugleich - kein anderer Ort versprüht so viel Energie und Lebensfreude wie der Wiener Prater. Gefüllt mit turbulenten Achterbahnen, gruseligen Geisterbahnen und Attraktionen aller Art für Groß und Klein – kaum sonst wo auf der Welt findet sich ein ähnlicher Platz, der alle Sinne auf so mitreißende Art und Weise herausfordert. Egal, ob vergnügliche Stunden mit der Familie oder Essen mit Freunden und anschließender Tour durch die Adrenalin-Highlights. Hier vergehen die Stunden einfach wie im Flug - Spaß haben und genießen - so lautet das Prater-Prinzip!



So machen Sie beim Gewinnspiel mit!

Wir verlosen einen Tisch für 4 Personen am 15.3. inkl. Konsumationsgutschein im Wert von 150 € sowie 4 Pratercards im Gesamtwert von 200€.

Gewinnspiel läuft bis : 13.3.

