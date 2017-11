Weihnachtsgewinnspiel

Wir erfüllen Weihnachtswunder – jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen!

MarktlAlm – Almdorf Turracher Höhe

© Tom Lamm | ikarus.cc

MarktlAlm – das sind 36 komfortable Almhütten und Häuser auf fast 1.800 m – mit genügend Platz für Genuss und viele Aktivitäten. Wählen Sie aus gemütlichen Almhütten, Chalets und Lodges für bis zu 8 Personen und größeren Ferienhäusern für bis zu 14 Gäste.

Sie entspannen in Ihrer perfekt ausgestatteten Almhütte mit Schwedenofen sowie mit Sauna, Hotpot im Freien oder Whirlpool. Wanderungen in den Zirbenwäldern, Skifahren auf 42 schneesicheren Pistenkilometern der Turracher Höhe, Nocky Flitzer und das Programm des Pistenbutlers sorgen für reichlich Abwechslung.

Gewinnen Sie 3 Nächte für bis zu 6 Personen im Sonnleitn Chalet auf der MarktlAlm mit Sauna und Hotpot im Freien, gratis Skishuttle und Pistenbutler-Programm.*

*Der Gewinn ist nach Verfügbarkeit einlösbar außerhalb der Hauptsaison zzgl. Nebenkosten.

www.marktlalm.at

Code: MARKTLALM

Sporer Likör-& Punschmanufaktur

© Sporer

Tradition schätzen und bewahren - „Wer über 114 Jahre an etwas arbeitet, ist weit mehr als ein Experte, er ist in erster Linie Liebhaber“ .

Seit 1903 ist es den Sporers eine Herzensangelegenheit, gute Brände und Liköre zu erzeugen und auszuschenken. Der Familienbetrieb wird mittlerweile in der vierten Generation geführt.

Seit über 114 Jahren ist „der Sporer“ gemütliche Einkehr und wohliger Ruhepol inmitten der Salzburger Altstadt. Kaum über der Türschwelle betritt man eine Welt der Düfte, bekannter Gesichter, hausgemachter und internationaler Spirituosen und Weinspezialitäten. Im gemütlichen Gewölbe können hochprozentige und unvergleichliche Kreationen genossen werden.

www.sporer.at

Code: SPORER



SONY

© Sony

Jingle bells, jingle bells! Weihnachten kommt näher und wir verlosen bereits jetzt einen Geschenkhit unter euch: Der Premium-Bügelkopfhörer WH-1000XM2 von Sony stellt den idealen Begleiter für unterwegs dar – egal ob im Flugzeug, im Zug oder zu Fuß. Neben branchenführendem Noise-Cancelling passt sich das Gerät dank dem weltweit ersten „Atmospheric Pressure Optimizer“ auch dem Luftdruck an. #Xmas #Sony #Weihnachten

www.sony.com

Code: SONY

Thalia

© Thalia

Überraschen Sie einen lieben Menschen mit einem ganz besonderen Geschenk – schenken Sie Freude mit der Thalia Geschenkkarte im Wert von 100 Euro!

www.thalia.at

Code: THALIA

Das Kaltenhauser Balthasar Chocolate Stout

© Brauunion

Die limitierte Edition 2017 präsentiert sich in einem satten Dunkelbraun mit rötlichen Reflexen. Im Aroma ist anfangs eine deutliche Schokoladennote zu erkennen, welche dann sehr harmonisch von den Stout-typischen Kaffeearomen begleitet wird. Im Geschmack ist das Chocolate Stout keineswegs süß, aber von besonderer Weichheit am Gaumen geprägt. Die zarten, vor allem an Kakao und Schokolade erinnernden Röstnoten stehen in perfekter Balance mit einer zurückhaltenden Hopfengabe.

Speisenbegleitung: Vorzüglich zu scharf angebratenen Steaks und Muschelgerichten. Harmoniert besonders gut mit fruchtigen und schokoladigen Desserts, sowie Nüssen, Nusskuchen, Vanilleeis oder auch geräuchertem Käse und würzigem Blauschimmelkäse.

Optimale Trinktemperatur: 10-12°C

www.brauunion.com

Code: BALTHASAR



Hotel Guglwald****s

© lichtlinien / Alexander Kaiser

Ausgezeichnete Kulinarik, vielfältige Wellness- und Entspannungsmöglichkeiten, traumhaft gemütliche Zimmer. Das ist es, was unsere Gäste am Viersterne-Superior Wellnesshotel Guglwald so schätzen. Gewinnen Sie ein zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Guglwald.

www.guglwald.at

Code: GUGLWALD



Hotel Pichlmayrgut

© beigestellt

Ein gemütliches Hotelresort, kombiniert den aktiven Wellnessurlaub mit Genuss und Erholung inmitten der Wintersportregion Schladming Dachstein. Der Alpen Spa, eine ausgezeichnete Küche und ein kostenlosen Shuttle zur Reiteralm sorgen für Urlaubsfreuden.

www.pichlmayrgut.at

Code: PICHLMAYRGUT

DAS RONACHER ****S – Therme & Spa Resort

© Michael Huber Hallenbadstaße 4 5730 Mittersill www.huber-fotografie.at

DAS RONACHER in Bad Kleinkirchheim steht für „zauberhaften Genuss & höchste Ansprüche”.

Eingebettet in die herrliche Landschaft der Kärntner Nockberge, mit strahlend blauem Himmel und wunderbar klarer Bergluft, genießt man köstliche Haubenküche, private Heilwassertherme mit 5 Pools und ein weitläufiges Saunadorf.

Gewinnen Sie ein RONACHER-Wochenende für 2 Personen.

www.ronacher.com

Code: RONACHER



Brauerei Schnaitl

© Schnaitl

Ein Bier, gebraut um das berühmteste Weihnachtslied der Welt zu würdigen. Mit dem „Stille-Nacht-Festbier“ würdigt die Privatbrauerei Schnaitl aus Gundertshausen das berühmteste Weihnachtslied der Welt in ganz besonderer Weise. Erhältlich ist das „Stille-Nacht-Festbier“ online über mybier.at, saisonal im Lebensmittel- und Getränkehandel. Gewinnen Sie ein von drei Flaschen.

www.stillenachtbiert.at

Code: SCHNAITL

KLIPP Frisör

© Klipp

hairPLUS Wimpernserum

Das hairPLUS Wimpernserum zaubert volle und lange Wimpern und Augenbrauen mit nur einem einzigen Pinselstrich. Ihre Wimpern und Augenbrauen werden länger, dichter und dicker, kahle Stellen verschwinden.

Bei regelmäßiger, empfohlener Anwendung kann die maximale natürliche Länge, Dichte und Dicke von Wimpern und Augenbrauen erreicht werden. Das Original hairPLUS Wimpernserum kommt ganz ohne Hormone aus.

Das Wimpernserum ist auf frisörprodukte.at und in allen 190 KLIPP Salons erhältlich.

www.frisörprodukte.at

Code: KLIPP

Laphroaig

© Laphroaig

Laphroaig – gälisch für “Die schöne Senke an der weiten Bucht” – befindet sich auf der kleinen, abgelegenen Insel Islay. Diese schottische Insel ist der Ursprung dieses Whiskys, der hier seit über 200 Jahren von vielen Generationen der Inselbewohner destilliert wird.

Laphroaig Quarter Cask wurde von den kleinen Fässern inspiriert, die im 19. Jahrhundert oft für die Lagerung und den Transport von Scotch Whisky eingesetzt wurden und den Reifeprozess eines Whiskys intensivieren. Der komplexe Charakter des Single Malts wurde bereits mit internationalen Preisen prämiert. Dennoch: dieser Whisky polarisiert. Das torfig- rauchige Aroma in Kombination mit der Süße der Gerste ist alles andere als gewöhnlich, sondern etwas für Kenner und solche, die es werden wollen. Doch wer ihn liebt, liebt ihn für immer. Diesen Winter bekommen Fans den Whisky in einem edlen Geschenkset inklusive eines hochwertigen Untersetzers aus Schiefer sowie einem Nosing-Glas zum Verkosten und Genießen.

www.laphroaig.com

Code: LAPHROAIG