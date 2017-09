Urlaub in der Heimat! Mitmachen und einen von 8 Traumurlauben in Österreich gewinnen

REDUCE HOTEL VITAL****SUPERIOR

Eingebettet in die reizvolle Landschaft des südlichen Burgenlandes präsentiert sich das REDUCE HOTEL VITAL***S als kleines Paradies für federleichte Gesundheitstage. ES ERWARTET Sie ein herrliches Thermenvergnügen in der hoteleigenen Thermen-, Sauna-und Sinneswelt auf 4.000m². Die kulinarische Linie beeindruckt u.a. auch mit veganen Leckerbissen. Darüber hinaus bietet sich den Gästen ein breites Angebot an wohltuenden Anwendungen. Gewinnen Sie 2 Übernachtungen inkl. Allen REDUCE Inklusivleistungen.

Das Beethoven – Wien Liebhaber Willkommen

Gewinnen Sie ein Kulturwochenende für 2 Personen mit Gourmetfrühstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum Theater an der Wien, dem Naschmarkt und der Secession.

Hotel Guglwald****S

Ausgezeichnete Kulinarik, vielfältige Wellness- und Entspannungsmöglichkeiten, traumhaft gemütliche Zimmer. Das ist es, was unsere Gäste am Viersterne-Superior Wellnesshotel Guglwald so schätzen. Gewinnen Sie ein romantisches Wochende für zwei Personen in den neuen Landhaussuiten.

GENUSS-ZEIT IN DER THERME LOIPERSDORF

Hoch mineralisiertes Thermalwasser, wohltuende Saunen und ausgezeichnete Kulinarik machen das Thermenresort Loipersdorf zum perfekten Ort für eine genussvolle Auszeit.

Die Thermenwelt „mein Schaffelbad“ bietet dabei exklusive Ruhe für Erwachsene. Auf 8.500 m² entfaltet sich im Schaffelbad eine Wellnessoase für Gäste ab 16 Jahren. 14 Saunen nach steirischer und römischer Art, geführte Spezialaufgüsse und 14 Entspannungsbecken bieten exklusiven Genuss. Eine Besonderheit: Die Wohlfühlpakete zu zweit. Gewinnen Sie 5 x 2 Eintritte ins Schaffelbad.

Schreiners Waldviertelhaus

Das Waldviertel Haus ist nur einen Katzensprung von den großen Städten entfernt und eingebettet in das umfassende Natur- und Freizeitangebot des Waldviertels. Entspannt Wohnen in der einzigartigen Hügellandschaft bis hin zum kulinarischen Erlebnis. Gewinnen Sie ein Urlaubswochenende (Fr-So) für 2 Personen im Genießerzimmer mit Whirlpool, reichhaltiges Frühstücksbuffet und Benutzung des Wellnessbereiches.

Hotel Alpine Palace 5*S

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen in kl. Frühstück und lassen Sie sich königlich verwöhnen! 2.000m² Wellnesslandschaft, 2-Hauben-Küche, direkter Zugang zum Bike- & Wanderparadies Saalbach-Hinterglemm (JokerCard inklusive) & hauseigenes Freizeitprogramm.

Werzer’s Hotel am Wörthersee

Gönnen Sie sich eine Auszeit und gewinnen Sie einen unbeschwerten Urlaub im Werzer‘ Hotel Resort Pörtschach ****S direkt am Wörthersee. Neben 2 Restaurants und einer großzügigen Gartenanlage mit flachem Ufer zum See, erwartet Sie auch ein 2.000m² großer Panorama-Spa mit beheiztem In- und Outdoorpool im See! Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen in einer exklusiven Suite mit vitalem Frühstücksbuffet & 4 gängigem Gourmet-Dinner! (Gültig in der Vor- und Nachsaison und nach Verfügbarkeit)

Harry’s Home Hotels

Harry’s Home Hotel: das unmögliche Hotel in München, Wien, Graz, Linz und Dornbirn!

Harry’s Home passt in keine Kategorie: Es ist ein Familien-Hotel und ein Business-Hotel, ein Sport-Hotel und ein Kultur-Hotel. Harry’s Baukastensystem passt sich Deinen Wünschen an: Wähle Frühstück, Zimmerart und Service genauso wie Du es brauchst, und auch nur das bezahlst Du!

Gewinne 2 Übernachtungen im geräumigen Studio Apartment (Platz für bis zu 4 Personen) inkl. Frühstück im Harry’s Home Deiner Wahl.

