„Dahoam ist’s am schönsten“

© Ronacher/Huber

Das Ronacher*****S

DAS RONACHER in Bad Kleinkirchheim steht für „zauberhaften Genuss & höchste Ansprü¬che”. Eingebettet in die herrliche Landschaft der Kärntner Nockberge genießt man köstli¬che Haubenküche, private Heilwassertherme mit 5 Pools und ein weitläufiges Saunadorf. Gewinnen Sie ein RONACHER-Wochenende für 2 Personen.

www.ronacher.com

CODE: KÄRNTEN

© Tom Lamm | ikarus.cc

MarktlAlm – Almdorf Turracher Höhe

Skigenuss auf schneesicheren Pisten auf fast 2.000 m und Hüttenurlaub vom Feinsten auf der MarktlAlm. Sie wählen aus unseren 36 gemütlichen und perfekt ausgestatteten Almhütten und Häusern für bis zu 14 Personen. Almwellness in Ihrer Hütte: Sauna, Hotpot im Freien oder Whirlpool. Gewinnen Sie 3 Nächte für bis zu 6 Personen im Sonnleitn Chalet auf der MarktlAlm mit Sauna und Hotpot im Freien, gratis Skishuttle und Pistenbutler-Programm.*Der Gewinn ist nach Verfügbarkeit einlösbar außerhalb der Hauptsaison zzgl. Nebenkosten.

www.marktlalm.at

CODE: STEIERMARK

© Schlosshotel Kitzbühel/Schunck

Schlosshotel Kitzbühel

Tauchen Sie ein in die Tiroler Bergwelt! Diese einzigartige Gegend zeigt sich das ganze Jahr hindurch faszinierend schön und unvergleichlich vielfältig. Mitten in dieser traumhaften Alpenku¬lisse liegt das A-ROSA Kitzbühel, Austria's Best Ski Hotel mit Blick auf Hahnenkamm und „Streif“, beides echte Legenden der Sportstadt. Mit sei¬nem mondänen Flair lockt Kitzbühel Sommer wie Winter Sportbegeisterte und Erholungssuchende an. Gewinnen Sie ein Alltag Ade Package (2 Nächte für 2 Personen im DZ mit Halbpension).

www.a-rosa-resorts.de

CODE: TIROL

© Hotel Wandl

Hotel Wandl

Das Hotel Wandl ist Teil der Wiener Geschichte, geprägt von einer frühhistorischen Stuckausstattung, um den Gästen ein Ambiente Höfischen Flairs zu schaffen, dies ist heute noch immer im Frühstücks¬saal zu bewundern. 1843 vom Ringstra¬ßen-Architekt Ludwig von Förster geplant wird das Wandl seit 1850 ununterbrochen als Hotel geführt. Das Wandl begrüßt Sie zu einem 2-tägigen Aufenthalt im Doppelzimmer im Herzen Wiens!

www.hotel-wandl.com

CODE: WIEN

© Hotel Sole

Hotel Sole-Felsen-Bad

Eine willkommene Auszeit bietet das schöne 4-Sterne Hotel Sole-Felsen-Bad im zauberhaf¬ten Waldviertel. Mit dem Paket „2 Nächte Plus“ nächtigen Sie naturverbunden am idyllischen Asangteichufer und genießen an allen drei Auf¬enthaltstagen das angrenzende Sole-Felsen-Bad: Im gesunden Solewasser treiben oder ein wahres Sauna-Paradies mit 3 Innen- und 3 Außensaunen entdecken. Und auch kulinarisch verwöhnen wir Sie gerne. Gewinnen Sie 2 wunderbare Nächte für 2!

www.hotel-sole-felsen-bad.at

CODE: NIEDERÖSTERREICH

© Hotel Bergzauber

Villa Bergzauber

Glänzend erholen, prächtig feiern, entspannt tagen, den Zauber spüren - viele Möglichkeiten in zauberhaftem Ambiente. Behutsam um- und ausgebaut präsentiert sich das denkmalgeschütz¬te Haus nun in neuem Glanz. Zugleich bietet es auch allen erdenklichen und absolut zeitgemäßen Komfort. Gewinnen Sie 2 Übernachtungen im DZ inklusive reichhaltigem Genussfrühstück (je nach Verfügbarkeit). Wir freuen uns auf Sie!

www.villabergzauber.at

CODE: OBERÖSTERREICH

© Karawanserai

ALPEN KARAWAN SERAI

Das 4-Sterne-Superior-Hotel der von Persien faszinierten Geschwister Sommerbichler ist die moderne Interpretation eines alten, orientalischen Beherbergungskonzeptes. Zwei Po ols und ein Naturbadeteich,sieben Saunen und natürlich ein Hamam, ein Skydeck mit Panorama-Sauna, fünf Ruhe -Oasen, ein Designgarten, Fitnessangeb ote und zahlreiche Wellnessbehandlungen – mehr Erholung als auf diesen 2.500 qm ist kaum möglich. Gewinnen Sie einen zweitägigen Aufenthalt für zwei Personen. (Unter der Woche)

www.alpen-karawanserai.at

CODE : SALZBURG

© Hotel Semi

Hotel Semi

Auftanken für die ganze Familie im Semi****Superior. Entspannung und Action liegen bei uns ganz nah beieinander. Lassen Sie Ihre Kinder im Kids-Club und erholen Sie sich im hauseigenen Ruhebereich mit Saunaoase. Spaß für die ganze Familie in der Sonnentherme. Im unterirdischen Verbindungsgang ist diese in Ihrem Semi- Bademantel ganz einfach zu erreichen. Gewinnen Sie eine Nacht mit Vollpension für 2 Erwachsene und 2 Kinder (ohne Thermeneintritt).

www.semi.at

CODE: BURGENLAND

Einfach SMS* mit Code (z.B.: WIEN) und Ihren Kontaktdaten an 0900 700 544 senden und gewinnen!

Einsendeschluss 09.02.2018

