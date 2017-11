Gewinnen Sie mit News einen von acht Traumurlauben in Österreich.

Hotel Kärntnerhof

Verreisen Sie für ein Wochenende nach Wien und genießen Sie 2x 2 Nächte im DZ Medium inkl. Buffet-Frühstück. Erlesene Tapeten und liebevoll zusammengestellte Möbel lassen hier Erinnerungen an ein Grandhotel von 1900 erwachen.

Hotel Sole-Felsen-Bad

Eine willkommene Auszeit bietet das schöne 4-Sterne-Hotel Sole-Felsen-Bad im zauberhaften Waldviertel. Mit dem Paket „2 Nächte Plus“ nächtigen Sie naturverbunden am idyllischen Asangteichufer und genießen an allen drei Aufenthaltstagen das angrenzende Sole-Felsen-Bad: Im gesunden Solewasser treiben oder ein wahres Sauna-Paradies mit 3 Innnen- und 3 Au0ensaunen entdecken. Und auch kulinarisch verwöhnen wir Sie gerne. Gewinnen Sie 2 wunderbare Nächte für 2!

Thermenhotel ALL IN RED

Das Thermenhotel ALL IN RED**** direkt bei der Sonnentherme Lutzmannsburg ist DAS Symbol für locker-legeres Ambiente, cooles Design und ungezwungene Lebensfreude! Auch für Kinder steht alles zur Verfügung was das Herz begehrt.

2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder mit dem Paket ALL INCLUSIVE gewinnen. (Thermeneintritt ab 08:30 am Anreisetag bis Thermenschluss am Abreisetag, Verwöhn-Vollpension, Getränkeauswahl uvm)

Hotel PICHLMAYRGUT

Das Pichlmayrgut, ein gemütliches Hotelresort, kombiniert den aktiven Wellnessurlaub mit Genuss und Erholung auf höchstem Niveau inmitten der Wintersportregion Schladming Dachstein. Der 3000 m² Alpen Spa, eine ausgezeichnete Küche und ein kostenloser Shuttle zur Reiteralm sorgen für Urlaubsfreuden. Gewinnen Sie einen Gutschein für 2 Nächte für 2 Personen in der Wintersaison.

Hotel Guglwald****s

Ausgezeichnete Kulinarik, vielfältige Wellness- und Entspannungsmöglichkeiten, traumhaft gemütliche Zimmer, Das ist es, was unsere Gäste am Viersterne-Superior Wellnesshotel Guglwald so schätzen. Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Guglwald.

SEEWIRT MATTSEE

Kuscheln & Wellnessen im Kuschelhotel Seewirt am traumhaften Mattsee. 2 Nächte im Kuschelzimmer mit Seeblick. Genießer-Halbpension und Wellnessen im Himmelreich. SPA mit Panorama. Hallenbad im obersten Geschoss. Nur wenige Kilometer von Salzburg entfernt erwartet Sie ein wunderschönes Urlaubsdomizil in traumhafter Lage direkt am Mattsee. Genießen Sie wunderbare Ausblicke und die herrliche Küche des Kuschelhotels in Verbindung mit einem romantischen Angebot und tollen Wellnessanwendungen.

Hotel Almrausch

Im persönlich geführten 4-Sterne-Genusshotel in Bad Kleinkirchheim checken Sie nicht ein, sondern kommen an. In einem Urlaubsparadies, in dem Entspannung, Genuss und Wohlbefinden erlebbar werden. 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Almrausch-Verwöhnpension gewinnen. (ausgenommen Hochsaison.

Hotel Puint****

Familiäre Gemütlichkeit, stilvolles Ambiente und ein Naturjuwel vor der Haustür – unser 4-Sterne Hotel in Ladis ist dank seiner komfortablen Ausstattung und seiner optimalen Lage in der traumhaften Tiroler Skidestination Serfaus-Fiss-Ladis, ein sicherer Garant für unbeschwerte, erholsame Urlaubstage.

Umgeben von 212 schneesicheren Pistenkilometern, 70 Liftanlagen, zahlreichen Wanderrouten und Bike-Trails, ist das Hotel in Ladis, Sommer wie Winter, der willkommene Ausgangspunkt für sportive Aktivitäten. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension.

