Tickets für das Theater am Spittelberg gewinnen!

THEMEN:

Seit knapp 50 Jahren ist der mit Ehrungen von Stadt und (Aus-)Land (Goldenes Verdienstkreuz des Landes Wien, Ehrenmedaille der Stadt Wien, Robert-Stolz-Plakette) sowie mit Gold und Platin für seine Tonträger (mehr als 580 Einzeltitel) ausgezeichnete Wienerlied-Interpret, Autor und Komponist in der Szene unverzichtbar. Am Spittelberg präsentiert Horst Chmela seine großen Hits, die nicht in Vergessenheit geraten sollten, darunter „Ana hat immer das Bummerl“. Denn sie haben ihn zu dem gemacht, was er für seine Freunde und Fans ist: eine Legende des Wienerliedes.

Gewinnspiel

Termin: Samstag 28.10.2017 um 19:30 Uhr im Theater am Spittelberg

