Nick Cave & The Bad Seeds sind endlich wieder zu Gast in Österreich.

Ein Konzert dieser Ausnahmemusiker erleben zu dürfen ist ein besonderes Ereignis, das lange im Gedächtnis bleibt. Deswegen den 29. Juni schon jetzt rot im Kalender als den Tag markieren, an dem Nick Cave & The Bad Seeds live auf der Burg Clam die Fans begeistern werden! Das Publikum kommt in den Genuss, Songs des neuen, fabelhaften Albums Skeleton Tree zusammen mit weiteren Nick Cave & The Bad Seeds Klassikern live zu erleben.

Nick Cave erzählt: „Ich gehe ins Studio mit einer Handvoll Ideen, die noch unausgereift und im Puppenstadium sind“, erzählt Nick Cave. „Die Bad Seeds transformieren sie dann in Wunderwerke. Du kannst jeden fragen, der sie schon mal in diesem Entstehungsprozess erlebt hat: Wie keine andere Band auf der Welt sind die Bad Seeds fähig dazu, instinktiv zu arbeiten, ihrer Erfindungsgabe und ihrem Ideenreichtum freien Lauf zu lassen.“

Tickets für diese Veranstaltung gibt es in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ mit Ö-Ticketservice und auf www.ticketbox.at. Mit Ermäßigung für Raiffeisen Kontoinhaber.



Gewinne 5x 2 Tickets für ‚Nick Cave & The Bad Seeds‘ am 29. Juni 2018 auf der Burg Clam

Fülle einfach das Formular aus und Du nimmst an unserer Verlosung teil.

Wir wünschen Dir viel Glück und viel Spaß!

Einsendeschluss: 17.06.2018

Einsendeschluss: 17.06.2018







In Kooperation mit Raiffeisen