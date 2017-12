Nutzen Sie Ihre Mastercard® und gewinnen Sie ein unbezahlbares Package für 2 Personen von 17. - 21.01.2018 zum Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Wir verlosen in Kooperation mit Mastercard® einen unvergesslichen Aufenthalt zum größten Sportfest Österreichs in der Gamsstadt.

Auf Sie warten einzigartige Tage: Anreise mit der Bahn oder Tankgutscheine, Unterkunft im 4* Hotel, Zugang zu den Weltcup-Rennen und

der Mastercard Lounge, Abendessen in ausgewählten Top-Restaurants, Meet & Greet mit Stars und Legenden, ein Tagespass für 2 Personen uvm.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Einfach SMS* mit dem Code „Hahnenkamm“ und Ihren Kontaktdaten (Name und Anschrift) an 0900 700 544 senden und gewinnen.**

Viel Glück! Einsendeschluss: 17.12.2017.



*0,70 €/Teilnahme. Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon und Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Magazine und Online-Medien, sowie Marketingmaßnahmen, nämlich Gewinnspiele und Veranstaltungen und Newsletter verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@news.at

oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 17.12.2017.

** Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Zahlung mit der Mastercard vorausgesetzt. Alle Personen über 18 und Hauptwohnsitz

in Österreich sind an der Teilnahme berechtigt. Die Bezahlung mit der Mastercard muss auf Nachfrage mit einer Rechnung (ohne Online Transaktion), unabhängig vom Betrag, nachweisbar sein. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.



© Mastercard