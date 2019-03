Darf's ein bisserl was zum Schmunzeln sein? Wir servieren Ihnen einen humorvollen Abend, begleitet von kulinarischen Schmankerln. Spielen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück ein Kabarett-Wochenende in der Wachau.

"Das stete Wirken der Emanzipation hat über die Jahre hinweg die bis dahin weit verbreitete und

gesellschaftlich geschätzte Spezies des 'Waschweibes' in eine existenzielle Krise gestürzt", verkünden die beiden Kabarettisten in Hinblick auf ihr neues Programm. Stattdessen sei eine neue Generation des vermeintlich stärkeren Geschlechtes herangewachsen: die Waschmänner.

© Gary Milano

"Selbst ist der Mann" lautet das Motto einer neuen Generation herangewachsener Männer, über die Flo & Wisch entrüstend ehrlich und und natürlich mit einer gehörigen Portion Humor Zeugnis ablegen.

Mitspielen und gewinnen

Wir verlosen ein Kabarett-Wochenende in der Wachau. Das Package enthält 2 Übernachtungen für 2 Personen im Weinhotel Wachau von Freitag, 5.4., bis Sonntag, 7.4.2019, inklusive Frühstück sowie 2 Karten der Kategorie "Smaragd" für den Kabarett.Freitag der Wachau Bühne in Stierschneider's Bühnenwirtshaus am 5.4., um 20:15 Uhr. Für Unterhaltung sorgen Flo & Wisch mit ihrem Programm "Waschmänner".

Die Kategorie "Smaragt"-VIP enthält:

exklusiven Zutritt zur Smaragd-Lounge mit eigener Bar

Aperitif und Snacks

reservierte Sitzplätze der Kategorie "Smaragd" auf der Smaragd-Tribüne

Getränke und fliegende Hauptspeisen in der Pause

Desserts nach der Vorstellung

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Einsendeschluss: 29.03.19

Mit dem Frühjahrsprogramm 2019 startet die Wachau Bühne in ihre mittlerweile vierte Saison. Vertreten sind in diesem Frühjahr neben Flo & Wisch auch andere bekannte Gesichter wie etwa Reinhard Nowak, Joesi Prokopetz und Nina Hartmann.