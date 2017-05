Lust auf Urlaub daheim? Dann machen Sie mit! Gewinnspielformular am Ende ausfüllen, gewünschten Code direkt neben den Nachnamen schreiben und gewinnen!

THEMEN:

© www.haidachhof.at Haidachhof

Tirol

Aktiv- & Wellnesshotel Haidachhof

Gewinnen Sie 4 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Halbpension. Benützung des Haidachhofs SPA’s inkl. Schönheitspaket, Kristallpeeling, Aromaöl-Wellnessmassage sowie ein tolles Aktiv- und Sportprogramm. Lassen Sie sich verwöhnen und ihren Körper neu strahlen.

www.haidachhof.at

Code: Tirol

© www.hotel-alpine-palace.com Alpine Palace

Salzburg

Hotel Alpine Palace 5*S

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück und lassen Sie sich königlich verwöhnen! 2000m² Wellnesslandschaft, 2-Hauben-Küche, direkter Zugang zum Bike & Wanderparadies Saalbach-Hinterglemm (Joker-Card inklusive) & hauseigenes Freizeitprogramm.

www.hotel-alpine-palace.com

Code: Salzburg

© www.mader.at Hotel Mader

Oberösterreich

Hotel Mader

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen in Steyr mit Buffetfrühstück. Das Highlight sind Karten für das Musikfestival „West Side Story“ – das Open Air Event im Schlossgraben (Kat. III). Zusätzlich gibt es einen geführten Themen-Altstadtrundgang. (Buchbar 28.7.-12.8., Anreise Freitag oder Samstag, Tel: 0725 253 358)

www.mader.at

Code: Oberösterreich

© www.glocknerhof.at Glocknerhof

Kärnten

Glocknerhof Ferienhotel

Entspannen im komfortablen 4* Hotel im sonnigen Oberdrautal. Zu den Besonderheiten zählen die gute Küche, der Wellnessbereich mit Whirlpool, das Sportangebot u.v.m. Gewinnen Sie einen Gutschein für 2 Genusstage im Doppelzimmer A Deluxe inklusive Verwöhnpension.

www.glocknerhof.at

Code: Kärnten

© www.tui-blue.com Tui Blue Pulse

Steiermark

Tui Blue Pulse Schladming

Das Tui Blue Pulse Schladming ist das perfekte Hotel für aktive Urlauber die ihren Urlaub in den Bergen der Region Schladming-Dachstein gestalten möchten. Eine zeitgemäße Ausstattung kombiniert mit steirischer Herzlichkeit lassen Ihren Urlaub zum Erlebnis werden. Gewinnen Sie 2 Nächste für Personen inkl. Frühstück im gemütlichen Doppelzimmer.

www.tui-blue.com

Code: Steiermark

© www.loisium.com Loisium

Niederösterreich

Loisium Wine & Spa Resort

Die LOISIUM Wine / Spa Resorts Langenlois & Ehrenhausen sind die Hot Spots für Weinliebhaber, Genießer und all jene, die ein ganz besonderes Wine-Spa-Erlebnis suchen. In Österreichs bekanntesten Weißweinregionen gelegen, entspannt man hier inmitten der Weingärten. Gewinnen Sie 2 Nächte im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück, 1x Dinner, Snack an der Bar, Entspannung im Wine Spa.

www.loisium.com

Code: Niederösterreich

Burgenland

Hotel Katamaran

Gewinnen Sie 3 Nächte für 2 Personen im Doppelzimmer See- oder Parkseite mit reichhaltigem Frühstücksbuffet plus einem 20 Euro Gutschein pro Person für das Seerestaurant mit Lage direkt am Wasser. Ihr persönliches Geschenk zum mit nach Hause nehmen ist ein Karton mit 6 Flaschen Ruster Wein.

www.hotel-katamaran.at

Code: Burgenland

© www.25hours-hotels.com 25hours Hotel

Wien

25hours Hotel

Das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier in zentraler Lage ist ein entspanntes Hotel mit Atmosphäre, das mit den Träumen der Circuswelt spielt. Das Hotel verfügt über eine belebte Networking-Lobby und das Restaurant 1500 Foodmakers, dieses serviert cool-italienische Gerichte, Highlight ist die Bar mit Terrasse über den Dächern Wiens. Gewinnen Sie einen Gutschein für 2 Personen inkl. Frühstücksbuffet für ein Wochenende in Wien.

www.25hours-hotels.com

Code: Wien

