Der ÖGB-Vorstand präsentiert sein Programm zum Thema Arbeit. Ein Schwerpunkt dabei: Heraus zu finden, wer denn diese „Crowd-Worker“ sind, was sie genau tun und wie man ihnen dabei helfen kann.

Das Arbeitsprogramm des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ist 123 Seiten schwer. Das muss es auch sein. Immerhin versucht es ja nicht nur alles, was mit Arbeit in diesem Land zu tun hat, abzudecken, der neue Fünf-Jahres-Plan soll außerdem noch von möglichst allen Entscheidungsträgern im ÖGB mitgetragen werden.

Heute Mittwoch wurde die erste Hürde dafür genommen: Der Leitantrag genannte Plan ist von den 100 Mitgliedern des überparteilichen ÖGB einstimmig (mit einigen Anmerkungen der Fraktion Christlicher Gewerkschafter, FCG) abgesegnet worden. Im Juni folgt die ultimative Abstimmung unter den 500 Delegierten beim ÖGB-Bundeskongress. Auch hier erwarten die ÖGB-Spitzen eine große Mehrheit an Zustimmung.

Gegenentwurf zum Regierungsprogramm

Inhaltlich unterscheidet sich der Leitantrag nur in wenigen Details von den vorhergehenden der letzten Bundeskongresse. Und doch liest er sich wie ein Gegenentwurf zum türkis-blauen Regierungsprogramm. Dies fällt besonders bei den Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung (im Gegensatz zum 12-Stunden-Tag), einer Vermögenssteuer (die von der ÖVP kategorisch abgelehnt wird) sowie der Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber (die Regierungslinie geht eher in die andere Richtung) auf.

Zusätzlich will man vermehrt auf die Digitalisierung achten, sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar: „Digitalisierung ist eine Querschnittsmaterie und wir wollen die positiven wie negativen Veränderungen thematisieren.“ So gehe er davon aus, dass dadurch viele Arbeitsplätze gewonnen werden könnten, „es kann aber auch das Risiko schlagend werden, dass wir viele Arbeitsplätze verlieren.“ Denn die Tendenz könne sowohl in Richtung „High-Level-Berufe oder auch weniger Qualifizierte“ ausschlagen. Sorgen mache er sich daher vor allem „um die in der Mitte“. Es müsse, ergänzt der Leitende Sekretär des ÖGB, Bernhard Achitz, „Schutzbestimmungen geben, dass die Menschen auch von ihrer Arbeiten leben können“.

ÖGB-Präsident Erich Foglar zieht sich im Juni zurück. Davor legt er noch ein 123 Seiten starkes Arbeitsprogramm vor

Kollektivvertraglicher Schutz

Und gerade die zunehmende Qualifizierung mache es auch schwieriger für unfreiwillig Selbstständige. Besonders sogenannte „Crowd-Worker“ oder „Plattform-Arbeiter“, die oft selber gar nicht wüssten, für wen sie genau arbeiten, würden es künftig noch schwerer haben. Daher will es sich der ÖGB zur Aufgabe machen, auch diese und andere Gruppen zu betreuen, um alle in den Genuss von Kollektivvertragslöhnen und –gehältern kommen zu lassen. Laut Foglar der einzigen Möglichkeit des Schutzes für einen Beschäftigten. „Auch der Arbeitnehmerschutz muss komplett anders als bisher definiert, allerdings auf keinen Fall abgeschafft werden.“

Neue Spitze

Erich Foglar selbst wird sich mit dem Bundeskongress in die Pension zurück ziehen. Denn bei dieser Veranstaltung wird auch Wolfgang Katzian, bisher Vorsitzender der Teilgewerkschaft GPA-djp, zum neuen ÖGB-Präsidenten gewählt werden. Zwei Wochen nach dem Kongress soll dann Barbara Teiber, Wiener SPÖ-Gemeinderätin und Mitglied der GPA-djp-Geschäftsführung, den Vorsitz der Teilgewerkschaft, Katzians bisherigen Job, übernehmen.