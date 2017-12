Der Unfall eines mit Getränken beladenen Lkw hat am Freitagvormittag für Behinderungen auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten-West gesorgt. Beide Richtungsfahrbahnen waren blockiert, berichtete der ÖAMTC. Die Staus erreichten jeweils mehrere Kilometer Länge. Der Club riet zum Ausweichen über die B1.

Laut Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten hatte der Lkw auf der Fahrt in Richtung Wien die Leitschiene durchbrochen. Flaschen verteilten sich in der Folge auf beiden Fahrbahnen. Drei Feuerwehren rückten u.a. "mit Mulden und Ladenkränen mit Greifern", so Gutlederer, zu den Aufräumarbeiten aus.

Tausende PET-Flaschen auf A1

Nach dem Lkw-Unfall zwischen Amstetten-West und -Ost lagen Tausende PET-Flaschen auf beiden Richtungsfahrbahnen der Westautobahn (A1), berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Die FF Amstetten, St. Georgen am Ybbsfelde und Krahof standen im Einsatz, um die verlorene Ladung zu beseitigen.