Das Thema Gesundheit boomt in unserer Gesellschaft. Von Apps und Smartwatches, die uns fit halten sollen, bis zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement in Unternehmen – Gesundheit, Fitness und Stress-Killer sind in aller Munde. Das betriebliche Gesundheitsmanagement soll positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter einwirken und dadurch indirekt den Unternehmenserfolg sicherstellen. Doch wie schaffen Betriebliche Gesundheitsmanager das? Ist es damit getan, einen Obstkorb auf den Tisch zu stellen?

Dr. Maren Kentgens aus Hamburg gilt als eine der führenden Expertinnen in Deutschland, wenn es um das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement geht.

News: Frau Dr. Kentgens, was bedeutet Betriebliches Gesundheitsmanagement?

Dr. Kentgens: Die Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz nehmen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit in allen Lebensphasen. Gesundheit ist also eine wichtige Ressource und sollte dementsprechend das Hauptaugenmerk einer positiven Unternehmenskultur sein.



Dabei geht es eben nicht nur um den Obstkorb im Büro oder einen ergonomischen Arbeitsplatz. Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist deutlich facettenreicher und darauf ausgerichtet, interne Strukturen und Prozesse zu verbessern. Waren es früher vor allem die physischen Belastungen und der Arbeitsschutz, die die Unternehmen im Blick haben mussten, sind es heutzutage der zunehmende Arbeitsstress sowie die psychischen Belastungen der Mitarbeiter.

» Eine ungesunde Arbeitskultur erhöht das Risiko für chronische Krankheiten «

Hinzu kommt im Berufsalltag oft ein Mangel an körperlicher Aktivität und auf der anderen Seite eine körperliche Über- oder Falschbelastung. Aus verschiedenen Studien wissen wir, dass eine ungesunde Arbeitskultur das Risiko für chronische Krankheiten und langfristige Abwesenheiten erhöht. Daraus resultieren wiederum hohe finanzielle Belastungen sowohl für das Gesundheitssystem als auch für das Unternehmen selbst. Genau hier muss das BGM ansetzen.

Wie muss man sich BGM jetzt ganz praktisch vorstellen und was muss ein BGM-Manager für Kenntnisse und Fähigkeiten haben?

Wenn man sich um die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Unternehmen kümmern möchte, dann muss man schon einiges an Wissen mitbringen. Beispielsweise, wie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz aussehen, um Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Gefährdungen zu schützen, wie man belastete Kollegen präventiv erreicht oder nach Erkrankung wieder eingliedert. Wichtig ist außerdem psychologisches Wissen zu gesundheitsfördernden Maßnahmen. Gesundheitsmanager sollten zudem Kompetenzen in der Mitarbeiterführung und Erfahrung im Projektmanagement mitbringen. Und last but not least müssen Gesundheitsmanager kaufmännische Kenntnisse besitzen, um die Kosten von BGM-Maßnahmen vernünftig für Unternehmen kalkulieren und planen zu können.

Dreieinhalb Wochen sind deutsche Arbeitnehmer jedes Jahr krank - eine Woche mehr als noch vor wenigen Jahren. Körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen führen zu den meisten Ausfällen, doch gerade psychische Erkrankungen werden immer häufiger und stehen bei den meisten jährlichen Gesundheitsberichten der Krankenkassen an Platz 2. Dem kann man mit vernünftigen BGM-Maßnahmen positiv entgegenwirken: die gesetzlich inzwischen vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung erfasst Belastungen und Ressourcen. Hieraus werden Maßnahmen abgeleitet, die die psychische Gesundheit fördern, die Rahmenbedingungen verändern und so auch an den innerbetrieblichen Ursachen ansetzen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement setzt gesetzlich ab dem 42. Erkrankungstag an. Einige Unternehmen starten dies bereits weit vorher, um Mitarbeiter früh Angebote der Entlastung machen zu können oder auch nur zu signalisieren: „Wir interessieren uns für Sie!“ Dies hat ebenso wertvolle Effekte in Richtung von Verhältnisprävention, Arbeit an einer gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur, wie Führungskräfte in gesundem Führen zu trainieren und zu sensibilisieren, wie sie mit belasteten Mitarbeitern umgehen.

Programme wie eine psychische Sprechstunde und EAP (Employee Assistance Program) bieten darüber hinaus Hilfestellung für jedwede Fragestellung, auch privater Natur. Durch diese Verhaltensprävention wird das Angebot an BGM-Maßnahmen abgerundet.

Immer mehr Menschen geraten in einen Burnout. Wie gelingt eine Prävention?

Es ist wichtig, eine gute Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit für sich zu entwickeln. Man muss lernen, auf seine Körpersignale zu achten. Die Seele hat keine Stimme und bedient sich daher der Stimme des Körpers. Lernen Sie, sich genügend entspannende Elemente in Ihren Alltag einzubauen.

Pflegen Sie Ihre ‚heiligen Termine’:Schaffen Sie sich zum Beispiel einen Termin in der Woche, der Ihnen so wichtig ist, dass Sie ihn maximal zweimal im Jahr ausfallen lassen - das kann Sport, Musik aber auch ein Familiensonntagsfrühstück oder ähnliches sein.

Machen Sie Pausen, schalten Sie ab („digital detox“). Eine gute Ernährung und genügend Bewegung – lernen Sie für alles ein für sich gutes Maß zu finden. Und auch wichtig: pflegen Sie Beziehungen zu Menschen, die Ihnen wichtig sind.