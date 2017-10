Gesunder Schlaf

Immerhin ist nachgewiesen, dass fehlender Schlaf die Gesundheit schwer beeinträchtigt. Umso besser, wenn nach einem langen Arbeitstag die verdiente Ruhe beginnt und Sie in erholsamen Schlaf fallen können. Doch auf einer alten, durchgelegenen Matratze wird das kaum möglich sein. Selbst wenn der Schläfer es nicht bewusst wahrnimmt, beeinflussen durchgelegene Stellen Körper und Geist. Hier liegt der Teufel im Detail, denn schlechter Schlaf raubt dem Schläfer die Erholungsphase in der Nacht. Allein diese Tatsache sollte Grund genug sein, die alte Matratze mit einer neuen auszutauschen.

Anzeichen von gestörtem Schlaf

Das sicherste Zeichen von ungesundem Schlaf ist das gequälte Aufwachen am Morgen. Wenn Nacken und Rücken schmerzen und das Aufstehen schwerfällt, stimmt etwas im Bett nicht. Den Grund dafür liefert ein genauer Blick auf die Matratze. Wie alt ist sie? Matratzen mit einem Alter von zehn oder mehr Jahren sind meist durchgelegen und stützen die Rückenbereiche nicht mehr ausreichend. Auch sehr einfache Matratzen bieten oft nach weniger als zehn Jahren nicht mehr die notwendige Unterstützung. Wer hingegen im Hotelbett wunderbar schläft und sich ausgeruht fühlt, sollte sich mit dem Gedanken vertraut machen, die eigene Matratze zu wechseln.

Doch welche Matratze nehme ich?

Eine gute Frage. In der Tat ist das Angebot an Matratzen überwältigend. Zur Auswahl stehen Kaltschaum- oder Federkern- und moderne Viscomatratzen, die allgemein auch als Memory Effekt Matratzen bekannt sind. Sie alle sorgen für gesunden Schlaf und verfügen über spezielle Eigenschaften, die auf Körpermaße und Schlafgewohnheiten ausgerichtet sind. So eignet sich eine 7-Zonen Kaltschaummatratze besser für unruhige Schläfer - im Gegensatz zur Viscomatratze. Menschen, die leicht schwitzen, sollten sich für kühlende Matratzen wie einer Kaltschaum- oder einer Boxspringmatratze entscheiden. Wie groß das Angebot von Matratzen ist, zeigt das Sortiment von Moebelix.

Die richtige Matratze auswählen ist Basis für gesunden Schlaf

Wer morgens sprichwörtlich gerädert aufsteht und Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich spürt, sollte umgehend seine Matratze wechseln. Es bietet sich an, sich testweise auf Matratzen zu legen, um festzustellen, wie sich der Schläfer fühlt. Einer der entscheidenden Faktoren ist der Härtegrad, der auf dem Körpergewicht beruht. Bei der Auswahl im Shop sind die Härtegrade angegeben und sollten berücksichtigt werden. Das Sprichwort der harten Matratze ist längst überholt. Eine harte Matratze ist für den Rücken nicht immer günstig und kann unangenehme Schmerzen verursachen. Die einzelnen Rückenbereiche - vom Kopf bis zu den Knien - sollten in einer geraden Linie liegen, denn nur so entspannt sich die Muskulatur. Eine nächtliche Verspannung entsteht auch dann, wenn die Matratze zu weich ist. Deshalb sollte der Härtegrad immer beachtet werden. Ergonomisch geformte Kopfkissen unterstützen die entspannenden Schlafstunden während der Nacht.