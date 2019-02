Zeit für sich selbst

Kennen Sie das auch, dass immer zuerst alle anderen zählen und man dann erst irgendwann an sich selbst denkt? Vorher wird stets darauf geachtet, dass jeder in der eigenen Umgebung alles hat, was er braucht respektive sich wünscht. Und irgendwann, viel später, beginnen wir dann erst, an uns selbst zu denken. Damit sollten wir jetzt aber definitiv alle aufhören und endlich wieder etwas egoistischer werden. Wenn Sie ganz ehrlich darüber nachdenken, wann Sie das letzte Mal was für sich getan haben, nur für sich selbst ohne Rücksichtnahme auf andere, fallen Ihnen dazu noch konkrete Beispiele ein? Wenn nicht, wird es jetzt aber wirklich allerhöchste Zeit, das zu ändern!

In der Psychologie sagt man, dass ein gewisses Maß an Egoismus nicht nur gesund, sondern sogar lebensnotwendig ist. Wenn wir nämlich immer nur auf die anderen schauen, vergessen wir auf unsere individuellen Bedürfnisse und haben irgendwann keine Energie mehr. Was würden Sie also beispielsweise am nächsten Wochenende gerne unternehmen? Einmal wieder gemütlich in ein Kaffeehaus gehen und die Zeit alleine genießen? Eine schöne Winterwanderung mit Ihrem iPod und entspannter Musik? Eine Massage? Worauf haben Sie Lust? Ohne lange darüber nachzudenken, warum das alles in Ihrem Leben nicht möglich sei. Wenn Sie das wirklich wollen und auch dementsprechend organisieren und kommunizieren, ist nämlich alles möglich! Sie müssen es nur einfordern. Von alleine wird weder Ihr Mann noch die Nachbarin auf die Idee kommen, Ihnen Hilfe anzubieten. Wenn Sie sie aber darum bitten, dann sehr wohl. Und um Ihr schlechtes Gewissen zu minimieren, können Sie sich am Abend ja mit einem guten Essen, einem schönen Glas Wein oder auch einem "Gegengefallen" revanchieren.

Wichtig ist nur, dass Sie immer daran denken, dass Sie stets alles für sich tun können, wenn Sie die anderen einfach darum bitten, Rücksicht auf Sie zu nehmen und Ihnen ein paar Stunden Zeit für sich zu gönnen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende mit dem richtigen Quäntchen Egoismus.

www.dr-sabine-schneider.at, facebook.com/gluecklicherleben