Der Sitznachbar im Bus niest unaufhörlich und die Arbeitskollegen liefern das reinste Husten-Konzert ... Das kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder, die Grippewelle in Österreich ist mit gestern "offiziell" angelaufen. Sie wollen sich nicht anstecken? Diese Tipps helfen, das Immunsystem auf Trab zu halten, so haben die Grippeviren weniger Chance.

1. Essen

Setzen Sie während der kalten Jahreszeit auf warme Mahlzeiten. Beginnen Sie den Tag mit einem warmen Frühstück, etwa einem Getreidebrei aus Hafer oder Hirse oder - wer's klassisch mag - einer Eierspeise mit warmem Toast. Dazu eine heiße Tasse Tee oder Kaffee. Auch gut: Würzen Sie Ihre Mahlzeiten mit Ingwer, Kardamom, Zimt, Chili, Zwiebel und Pfeffer. Sie alle wärmen den Körper von innen heraus. Besonders lecker und ideal für den Herbst ist z.B. eine Kürbissuppe mit Ingwer.

2. Entspannen

Seelische und körperliche Belastungen schwächen den Organismus und machen ihn so zu einer leichten Beute für Viren. Planen Sie daher regelmäßige Entspannungseinheiten ein. Egal, ob Sie Yoga machen, Laufen oder Spazieren gehen. Hauptsache, es macht Ihnen Spaß, sie machen's regelmäßig und können dabei gut abschalten.

© Shutterstock.com

3. Licht tanken

Gehen Sie an die frische Luft, sobald sich die Sonne blicken lässt. Das Licht reguliert nämlich den Hormonhaushalt, der für den Wach- und Schlafrhythmus zuständig ist. Sonnenanbeter schlafen besser und sind so resistenter gegen Viren. Außerdem gibt die Sonne dem Körper das, was er jetzt so gut gebrauchen kann: Wärme.

4. Schlafen

Apropos Schlaf: Während wir das Bett hüten, bildet unser Körper Immunbotenstoffe, die das Immunsystem stärken. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Nachtruhe vor allem in der kalten Zeit nicht zu kurz kommt. Einen genauen Richtwert gibt es allerdings nicht. Während die einen schon nach sechs Stunden putzmunter sind, kommen die anderen auch nach acht Stunden noch kaum aus dem Bett. Wer aber in sich hineinfühlt, weiß sehr genau, wie viel Schlaf er braucht.

5. Sport

Während wir sporteln, atmen wir mehr aus und ein. So bekommt der Körper mehr Sauerstoff, das wiederum stärkt die Lunge und kurbelt unser Immunsystem an. Dabei ist es egal, welcher Sportart Sie nachgehen. Hauptsache, Sie trainieren regelmäßig und gern. Doch aufgepasst: Bis zu zwei Stunden nach dem Training ist das Immunsystem geschwächt. Schützen Sie sich daher danach besonders gut, packen Sie sich warm ein und meiden Sie große Menschenansammlungen.

© Shutterstock.com

6. Heiß-kalt-Kur

Härten Sie Ihren Körper ab. Etwa mit einer Kneippkur oder mit Wechselduschen. Wer einen Garten vor der Haustür hat, kann morgens auch Tautreten gehen. Spazieren Sie einige Minuten barfuß durch das feuchte Gras. Danach die Füße mit einem Handtuch abtupfen (nicht abreiben!) und bewegen, bis sie wieder wohlig warm sind. Saunagänge sind ebenfalls ein heißer Tipp.

7. Darmsanierung

Wussten Sie, dass sich im Darm 80 Prozent der Abwehrzellen unseres Immunsystems befinden? Dabei handelt es sich um körpereigene Bakterien, die dabei helfen, Krankheitserreger abzuwehren, die übers Essen in den Darm gelangen und über die Darmwand in den Blutkreislauf einzudringen versuchen. Halten Sie Ihre Mitte daher stets warm. So können die Abwehrzellen besser zirkulieren und Erreger abwehren.