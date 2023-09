Geschichte von Steffi Graf und Andre Agassi wird verfilmt

Die Liebesgeschichte der Tennisstars Steffi Graf und Andre Agassi wird verfilmt. Amazon Prime Video dreht unter dem Arbeitstitel "Perfect Match" ein Drama über das prominente Ehepaar, wie der Streaminganbieter am Freitag mitteilte. Der Film sei die "fiktionalisierte Erzählung einer unglaublichen Love-Story zwischen zwei absoluten Tennis-Ikonen der 1990er und 2000er, die unterschiedlicher nicht sein könnten". Die Dreharbeiten laufen noch. 2024 soll der Film erscheinen.

Das Ehepaar ist den Angaben zufolge informiert, aber nicht direkt am Projekt beteiligt. Steffi Graf wird gespielt von Lena Klenke ("How to Sell Drugs online (Fast)"). Die Rolle von Andre Agassi übernimmt Toby Sebastian ("Game of Thrones"). In weiteren Rollen sind unter anderem Bianca Bardoe ("The Pope"s Exorcist") als Brooke Shields, Michael Kessler ("Kohlrabenschwarz") als Peter Graf, Inka Friedrich ("Der Palast") als Heidi Graf, Danny Szam ("Doctors") als Philly Agassi und Leonard Scheicher ("Der vermessene Mensch") als Michael Bartels zu sehen. Florian Gallenberger ("Colonia Dignidad") führt Regie, das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm sowie Chris Silber ("Good Bye Lenin!").

Steffi Graf verzauberte in den 1980er und 1990er Jahren die Tenniswelt. Sie ist siebenmalige Wimbledonsiegerin, hat insgesamt 22 Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren vorzuweisen und war 377 Wochen die Nummer eins der Welt. Öffentliche Auftritte von ihr sind rar. 2001 heiratete sie Tennisprofi Andre Agassi. Das Ehepaar lebt in den USA.