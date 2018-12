Harry Potter-Fans haben alle Bücher des Zauberlehrlings verschlungen. Geschenke, mit denen man Potter-Fans eine Freude machen kann.

Es ist 20 Jahre her, seit J.K. Rowling uns die Harry Potter-Serie beschert hat. Die Bücher bahnten ihren Weg von London über die ganze Welt. Alleine das erste Buch, "Harry Potter und der Stein der Weisen" verkaufte sich rund 107 Millionen Mal.

Aber was tun, wenn man alle 7 Bände verschlungen hat und der Magie noch nicht abschwören mag? Wir haben ein paar Geschenkideen gesammelt, die sowohl brandneue Fans wie auch die treuen "Potterheads", überzeugen könnten.

Harry Potter - magisches Malbuch

Ein Geschenk für die kleinen Fans, die lieber noch zum Malstift statt der Lesebrille greifen.

Das Harry Potter - magisches Malbuch gibt es hier*

Harry Potter Make-up Pinsel mit Beutel

Magisch schön aussehen wie Hermine? Soll mit diesen Make-up Pinseln kein Problem sein...

Die Harry Potter Make-up Pinsel mit Beutel gibt es hier*

Harry Potter: Das Buch der Zauberstäbe

Jeder Zauberstab hat seine eigene Eigenschaft. Zauberlehrlinge sollten diese genau kennen, sonst könnte es zu unguten Überraschungen kommen.

Harry Potter: Das Buch der Zauberstäbe gibt es hier*

LEGO Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Die eigene Version von Hogwarts nachbauen? Welcher Harry Potter Fan träumt nicht davon. Lego bietet viele Harry Potter-Sets.

LEGO Harry Potter und die Kammer des Schrecken gibt es hier*

Harry Potter Pint

Ein Geschenk, das für Erwachsene gedacht ist. Ob für Muggelbier oder Butterbier, man fühlt sich wie in Harrys Lieblingskneipe, "The Three Broomsticks".

Das Harry Potter Pint gibt es hier*

Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch

Es bleibt kulinarisch: Mehr als 150 magische Rezepte zum Nachkochen

Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch gibt es hier*

"Lumos-Nox" Lichtschalter Aufkleber- Harry Potter

Wie von Zauberhand. Licht an, Licht aus.

"Lumos-Nox" Lichtschalter Aufkleber- Harry Potter gibt es hier*

Harry Potter Decke / Tarnmantel

Wer träumt nicht davon - Tarnmantel drüber, unsichtbar werden. Diese Decke könnte Sie unsichtbar machen..

Harry Potter Decke / Tarnmantel gibt es hier*

Der Zauberstab von Hermine

Sie gilt als Überfliegerin wenn es um um Zaubersprüche und Bücher geht. Der Zauberstab von Hermine verleiht jedem Zauberkräfte - man muss nur fest daran glauben.



Den Zauberstab von Hermine gibt es hier*

Harry Potter Schal

Team Gryffindor! Für die kalte Jahreszeit ein Must-have für Harry Potter-Fans.

Den Harry Potter Schal gibt es hier*

Harry Potter. Die große Box zum Jubiläum

Alle 7 Harry Potter Bücher gelesen von Rufus Beck.

Harry Potter. Die große Box zum Jubiläum gibt es hier*

