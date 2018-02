Schnipp, schnapp Haare ab: Bei der 13. Staffel von "Germanys next Topmodel" steht in der 4. Folge das große Umstyling auf dem Programm. Und eines ist jetzt schon fix: Nicht einmal das Finale bietet mehr Drama als die Umstyling-Folge: Denn wenn Heidi Klums Mädchen um ihre Haare bangen, sind Gefühlsausbrüche vorprogrammiert. So auch in diesem Jahr.