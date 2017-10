Die gerechte Fußball-Wahl

Wie treffen wir die richtige Wahl? Keine Angst, es geht hier nicht schon wieder um die NR-Wahl, ich schreibe über Österreichs Zukunft in Sachen Fußball! Im Gegensatz zur Nationalratswahl werden dabei die Kandidaten allerdings hinter verschlossenen Türen den "Wahlmännern" (hauptsächlich Präsidenten der Landesverbände) präsentiert. Diese sind meist sehr erfolgreiche Unternehmer, aber professionell Fußball gespielt beziehungsweise eine Ausbildung zum Trainer hat keiner von ihnen. Aber sie bestimmen, obwohl sie eher branchenfremd sind, den nächsten Fußball-Lehrer von Arnautović und Co. Wie es zu dieser Entscheidung kommt, bleibt oft ein Mysterium, obwohl der Nachfolger von Koller mindestens das Doppelte, wenn nicht das Vierfache des Bundeskanzlers verdienen wird.

Vielleicht könnte ja mehr Transparenz die Qualität der Entscheidung erhöhen? Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben, der amtierende Sportdirektor Ruttensteiner nimmt drei Kandidaten in die engere Wahl, und die müssen dann in einem öffentlichen Hearing ihren Plan A, B oder C präsentieren! Es ist nämlich Zeit für Fairness, Gerechtigkeit und Vernunft bei der Vergabe dieses Postens. So wie bei der NR-Wahl kann sich so die Öffentlichkeit ein Bild über die verschiedenen "Spitzenkandidaten" machen. Schließlich geht es ja um die wichtigste Nebensache der Österreicherinnen und Österreicher!!!