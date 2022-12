George Ezra gibt Frühlingskonzert in Ischgl

Der Brite George Ezra wird am 30. März 2023 beim "Top of the Mountain Spring Concert" in Ischgl gastieren und damit die letzten Wochen der Wintersaison einläuten. Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe "Spring Blanc", bei dem weitere Konzerte und Veranstaltungen am Programm stehen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Erst vergangenes Wochenende startete Ischgl mit einem Konzert von Sean Paul in die Saison.

Der 29-jährige Ezra, der erst kürzlich das Album "Gold Rush Kid" veröffentlichte, wird zum ersten Mal in Ischgl spielen. Bekannt sind seine Songs "Budapest", "Shot Gun" oder "Blame It On Me". Das Konzert startet um 13.00 Uhr auf der Idalp, das Ticket ist im Skipass inkludiert.