Twitter: Jetzt kann sich jeder so informieren, wie sich US-Präsident Donald Trump informiert.

Der US-Präsident Donald Trump und der Kurznachrichtendienst Twitter. Kaum zu trennen. So soll der Präsident auch nur eine einzige App auf dem Smartphone haben: Twitter.

Aber was sieht Donald Trump, wenn er Twitter öffnet?

Ein Journalist der Washington Post ist dieser Frage nachgegangen.

Philip Bump richtete einen Twitter-Feed unter dem Namen "trumps_feed" ein, der genau den 45 Personen und Institutionen folgt, wie der US-Präsident. Alle fünf Minuten wird das Konto aktualisiert und ist somit auf dem neuesten Stand.

Trump, Trump, Trump, 140 Zeichen lang

Und wem folgt der Präsident der Vereinigten Staaten? Natürlich seiner Familie, die auch gerne über 140 Zeichen kommuniziert. Zudem folgt Trump auch offiziellen Accounts der Trump-Hotels und Golf-Clubs, sowie seinen Beratern wie Kellyanne Conway und Dan Scavino und seinem Vize-Präsident Pence.

© Screenshot/Washington Post Diese Wörter liest Donald Trump auf Twitter am häufigsten

Die Washington Post fasst zusammen, dass Trump fast ausschließlich Personen folgt, die für ihn Arbeiten und alleine schon deshalb maximal loyal sind. Eine Loyalität die sich auch in den Tweets widerspiegelt, so benutzten all jene, denen der Präsident folgt, alleine im August 389 Mal in Tweets den Namen Trump. Sein Twitter-Account wurde 184 Mal erwähnt, das Wort Präsident kommt 164 Mal vor.

Twitter aus den Augen von Donald Trump? Hier gehts zum Feed.