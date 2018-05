Bei dem heißen Wetter ist saftiges Gemüse angesagt. Mit der Videoanleitung geht der leckere Antipasti-Teller ganz leicht.

Zutaten für 10 Portionen:

Olivenöl

Knoblauchzehen

italienische Kräuter

getrocknete Steinpilze (Steinpilzpulver)

Salz und Pfeffer

6 rote und gelbe Paprikaschoten

4 Zuccini

2 Melanzani

500g champignons

500g rote Zwiebel in Ringe geschnitten

1 EL Balsamico

Anleitung:

Ofen vorheizen auf 250° Heißluft.

1 Tasse Öl in eine Schüssel geben und mit Knoblauch, Kräutern, Pilzpulver, reichlich Salz und Pfeffer verrühren. Paprikaschoten putzen und in breite Streifen schneiden. Zucchini und Melanzani in Scheiben schneiden (1 cm dick). Pilze putzen und ebenfalls in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Gemüse zusammen mit den Zwiebelringen in das Kräuteröl geben und mit den Händen kräftig vermengen, bis alles Gemüse von Öl benetzt ist.

Gemüse auf Backblechen verteilen - möglichst nicht übereinander, damit es besser gart und bräunt. Bleche (maximal 3) in den heißen Ofen schieben und ca. 20 min backen, bis das Gemüse gar und vor allem schön braun ist. Das kann, je nach Backofen und Feuchtigkeit der Gemüse, länger oder kürzer dauern. Ich mag es lieber dunkel geröstet, gerade bei Zucchini und Melanzani, weil die dann nicht mehr so fad und matschig sind.

Das heiße, gegarte Gemüse in eine Auflaufform oder Schüssel schichten und zuerst mit der Balsamicoreduktion beträufeln und anschließend mit soviel Olivenöl begießen, dass alles bedeckt ist. Falls es als warmer Salat genossen werden soll, mehr Balsamico und weniger Öl nehmen und gleich warm servieren.

Sonst 1 Tag durchziehen lassen. Evtl. nochmal mit Salz nachwürzen und kalt servieren.

Wenn das Gemüse immer mit Öl bedeckt ist, hält es sich etwa 1-2 Wochen im Kühlschrank.

Das leckere Antipasti-Gemüse ist das perfekte Gericht für den Sommer

