Geiselnahme in Köln - Kein Bekenntnis zum IS gefunden

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Geiselnehmers von Köln hat die Polizei bisher kein Bekenntniss zum IS gefunden. Schriftzeichen an den Wänden hätten zwar einen intensiven muslimischen Bezug, aber keine konkret islamistischen Bekenntnisse zum sogenannten Islamischen Staat, sagte der Leitende Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker am Dienstag in Köln. Es würden aber noch Datenträger ausgewertet.

Der Täter hätte mit seinen mitgeführten Gaskartuschen erheblichen Schaden anrichten können. Hätte er die Kartuschen zur Explosion gebracht, wäre der Schaden beachtlich gewesen, sagte Becker. Dafür bedürfe es jedoch großer Hitze. Ob das mitgeführte Benzin dafür ausgereicht hätte, darüber könne bisher nur spekuliert werden. In der Wohnung sei weiteres Benzin gefunden worden. "Die Benzinausdünstungen waren so intensiv, dass die Feuerwehr erst einmal lüften musste."

Der Geiselnehmer wurde unterdessen identifiziert. Bei dem Täter handle es sich zweifelsfrei um den Mann, dessen Papiere die Polizei am Tatort gefunden hatte, sagte ein Polizeisprecher. Dieser sei ein 55 Jahre alter Syrer mit offiziellem Flüchtlingsstatus. Er sei polizeibekannt.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und auch wegen Geiselnahme erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 55-Jährige schwebte nicht mehr in Lebensgefahr. "Er liegt aber weiter im Koma", sagte Miriam Brauns, die stellvertretende Polizeipräsidentin von Köln. Der Mann habe noch nicht vernommen werden können.

Der Täter war beim Zugriff der Polizei am Montag schwer verletzt worden. Er hatte einen Brandanschlag auf ein Fast-Food-Lokal im Kölner Hauptbahnhof verübt und eine Frau als Geisel genommen.

