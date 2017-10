Fünf Jahre lange wurden ein Kanadier und seine Familie in Afghanistan gefangen gehalten. Informationen über die Außenwelt erhielten sie so gut wie gar nicht. Als die Entführer ihm erzählten, dass Donald Trump US-Präsident sei, hielt er das für einen Scherz.

Im Oktober 2012 wurden der Kanadier Joshua Boyle und seine amerikanische Frau Caitlan Coleman in der afghanischen Provinz Wardak entführt, wo sie im Verlauf einer Rucksack-Tour unterwegs waren. Ihre Entführer waren Angehörige des mit den Taliban verbündeten islamistischen Haqqani-Netzwerks. Die damals bereits hochschwangere Coleman brachte als Geisel vier Kinder zur Welt. Die Familie wurde unter unmenschlichen Bedingungen in Zellen "nicht größer als eine Badewanne" festgehalten, Caitlan Coleman vergewaltigt und eines der Kinder nach der Geburt ermordet. Die Haqqanis wollen mit ihren Entführungen vor allem Geld erpressen. Sie sollen noch zwei weitere US-Bürger in ihrer Gewalt haben.

"Dachte nicht, dass er das ernst meint"

Erst letzte Woche konnten sie nach fünfjähriger Gefangenschaft durch die pakistanische Armee befreit werden. Die Sicherheitskräfte fingen nach einem Tipp durch US-Geheimdienste in einer riskanten Operation die Entführer ab, als sie die Familie in die Stammes-Region Kurram an der afghanisch-pakistanischen Grenze bringen wollten. Das Paar und die Kinder Jonah (4), Noah (2) sowie die neugeborene Grace leben nach ihrer Rückkehr nach Kanada derzeit bei Boyles Eltern in der Provinz Ontario. Die Kinder seien traumatisiert, aber überglücklich, nun frei zu sein, heißt es.

In einem Interview erzählte Joshua Boyle, dass der Familie jede Form von Information oder Unterhaltung verweigert wurde. Sie waren von der Außenwelt komplett isoliert. Als Boyle um etwas zu lesen bat, erhielt er stattdessen Schmutzwäsche. Mit einer Ausnahme: Als die Entführer mit dem Paar ein Video drehten, das beweisen sollte, dass sie noch am Leben sind, erwähnte einer der Männer gegenüber Boyle, dass Donald Trump nun US-Präsident sei. Der Kanadier hielt das zu diesem Zeitpunkt für einen Scherz: "Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass er das ernst meint", sagte er gegenüber dem "Toronto Star". Die Wahrheit erfuhr er erst nach seiner Befreiung.