Viele Orte, die das Herz eines jeden Feinschmeckers höher schlagen lassen, sind bereits ziemlich bekannt. Die Online-Reiseplattfom „Booking.com“ hat sich daher auf die Suche nach weniger bekannten Regionen für Gourmets gemacht. Das Ergebnis im Überblick.

1. Süßigkeiten in Międzyzdroje, Polen

Międzyzdroje, ein quirliges Seebad im Nordwesten Polens, zieht im Sommer viele Touristen an. Es befindet sich auf der Ostseeinsel Wolin. Der Ort ist auch wegen seiner Waffeln bei Touristen beliebt ist. Schon seit dem 14. Jahrhundert sind jene Waffeln ein bekannter Sommersnack in Polen. Und sie werden bis heute in unendlich vielen Variationen auf den Straßen von Międzyzdroje verkauft.

© booking.com/MarcinSl1987

2. Sushi in Düsseldorf, Deutschland

Auch eine deutsche Stadt hat es unter die Geheimtipps für kulinarische Entdeckungen von geschafft. Düsseldorf ist vorrangig als Trendstadt für Mode und Kunst bekannt und wahrscheinlich nicht der Ort, den Reisende mit einer blühenden Sushi-Szene assoziieren. Die Stadt beheimatet jedoch die drittgrößte japanische Gemeinde Europas und bietet daher eine erstklassige Auswahl an japanischen Restaurants und Sushi-Bars.

3. Tsingtao in Qingdao, China

Qingdao, eine Hafenstadt mit Wolkenkratzern, Parks und Stränden, ist die Heimat der Tsingtao Brewery Co., Ltd, der zweitgrößten Brauerei Chinas. Sie wurde im Jahr 1903 von deutschen Siedlern gegründet. Der Höhepunkt des Jahres ist das internationale Bierfest in Qingdao im August. Besucher können sich darauf einstellen, jedes Mal einen Schluck Bier trinken zu dürfen, wenn jemand „gan bei” ruft. Es bedeutet so viel wie „Prost”.

© booking.com

4. Weine in Szekszárd, Ungarn

Die Reisenden von Booking.com haben die Stadt Szekszárd als Ziel für Weinverkostungen empfohlen. Szekszárd liegt jeweils eine gute Stunde von Budapest und dem Balaton entfernt und ist eines der ältesten Weinanbaugebiete Ungarns, mit einer über tausend Jahre alten Geschichte. In Szekszárd werden eine Vielzahl an Qualitätsweinen produziert, die in nationalen und internationalen Wettbewerben schon zahlreiche Preise gewonnen haben. Beliebt sind vor allem die kräftigen und würzigen regionalen Rotweine.



5. Afternoon Tea in Bath, Vereinigtes Königreich

Die britische Tradition des Afternoon Tea ist heute noch genauso beliebt wie zur Zeit der georgischen Könige im 18. Jahrhundert. Diese kleine Pause wurde in den 1840er Jahren erfunden, um die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken. Der Pump Room in Bath gilt als perfekte Lokalität für den Afternoon Tea. Die Gäste werden mit Sandwiches, Scones, Clotted Cream und süßen Kuchen verwöhnt.

6. Gourmetparadies Franschhoek, Südafrika

Das Dorf Franschhoek liegt versteckt in den Cape Winelands in Südafrika und ist als Gourmet-Hauptstadt des Landes bekannt. Seine Weinberge, berühmten Restaurants und historischen Häuser ziehen sowohl internationale Touristen als auch Einheimische an. Franschhoek ist perfekt für Gäste, die Speisen von preisgekrönten Köchen probieren möchten.

© Booking.com/Kyu Oh

7. Köstlicher Tillamook-Käse, USA

Die Tillamook Cheese Factory an der wunderschönen Küste von Oregon hat es sich seit über einem Jahrhundert zum Ziel gesetzt, die leckersten und qualitativ hochwertigsten Käse herzustellen. Im Besucherzentrum erfahren Reisende mehr über das Leben auf der Farm, können sich die Produktion anschauen und ein paar der Köstlichkeiten von Tillamook in ländlicher Umgebung probieren.

8. Süße Verlockungen in Lwiw, Ukraine

Lwiw, die größte Stadt in der westlichen Ukraine, beheimatet ein Schokoladenmuseum im historischen Stadtzentrum. Besucher können sich hier anschauen, wie Schokolade in köstliche Leckerbissen und Süßigkeiten ihrer Wahl verwandelt wird. Im Oktober 2018 findet in der Stadt das Nationale Schokoladenfestival statt, bei dem die besten Süßwarenhersteller und Schokoladen-Manufakturen der Ukraine ihre Köstlichkeiten präsentieren.