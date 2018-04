Mit den knusprig gegrillten Teigspießen verwöhnen Sie Ihre Gäste auf ganz besondere Art. Die Videoanleitung zeigt Ihnen genau, wie es geht. Worauf warten Sie noch? Ran an den Grill!

Zutaten für 1 Portion:

1 Packung Pizzateig

200 g Bacon in dünnen Scheiben

100 ml Öl (Olivenöl oder Sonnenblumenöl)

1 Zweig Rosmarin

1 Zehe Knoblauch

Öl zum Fetten der Spieße



Anleitung:

Die Knoblauchzehe abziehen und durch die Presse drücken. Mit dem Öl vermischen. Die Nadeln vom Rosmarin fein schneiden und in die Knoblauch-Ölmischung geben. Wer keine Rosmarinnadeln am Teig haben möchte, legt den Rosmarinzweig nur für den Geschmack in die Ölmischung. 2 stunden ziehen lassen!

Den Pizzateig auslegen und von der langen Seite in Streifen schneiden. Holzspieße leicht einölen und den Pizzateig mit wenig von der Ölmischung dünn bepinseln, mit einer oder 2 Scheiben Bacon belegen und um die Spieße wickeln (dabei eindrehen).

Nochmals mit wenig Knoblauch Rosmarin und Öl bestreichen und auf dem Grill am Rande (bitte nicht in der Mitte ... da ist es zu heiß und die Spieße werden sonst schwarz) langsam brutzeln lassen. Salat und Zaziki schmecken herrlich dazu.

