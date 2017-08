Regale der Supermarktkette Edeka wurden leergeräumt und durch Schilder mit warnenden Botschaften ersetzt. Ein Zeichen gegen Rassismus.

Der deutsche Lebensmittelriese Edeka will seinen Kunden zeigen, wie ihre Kühlschränke ohne ausländische Exportware aussehen würden. Dazu räumte eine Filiale in der Hamburger Hafencity ihre Regale leer und stellte Schilder auf mit folgenden Botschaften: „So leer wären unsere Regale ohne Ausländer“, „Dieses Regal ist ohne Vielfalt ziemlich langweilig“ oder „Unsere Auswahl kennt heute Grenzen“.

Edeka in Hamburger Hafencity macht Aktion gegen Rassismus. 𯍍 #saynotoracism pic.twitter.com/S3puFdn62g — Sven (@opendev) 19. August 2017

Kein französischer Käse, keine spanischen Tomaten oder Mango aus Burkina Faso.

Mit dieser Aktion soll Rassisten der Spiegel vorgehalten werden und verdeutlicht werden, wie es wirklich aussehen würden, wenn alle ausländischen Produkte verbannt werden würden.

"Viele positive Stimmen zu der Aktion"

Gegenüber dem deutschen Branchendienst horizont.net gab die Edekazentrale folgendes Statement ab: „Edeka steht für Vielfalt. Wir führen zahlreiche Lebensmittel in unserem Sortiment, die in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands hergestellt werden. Aber erst gemeinsam mit Produkten aus anderen Ländern schaffen wir in unserem Sortiment die einzigartige Vielfalt, die unsere Kunden schätzen. Wir freuen uns, dass wir viele positive Stimmen zu der Aktion am Samstag bekommen haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell noch nicht mehr zu dieser Aktion sagen möchten.“

