Bei schweren Gefechten mit islamistischen Kämpfern sind in Ägypten nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 35 Soldaten und Polizisten getötet worden. Wie Ärzte und Vertreter der Sicherheitsbehörden am Freitag mitteilten, lieferte sich die Sicherheitskräfte in der Wüstensiedlung Bahariya (Baharia), 370 Kilometer südwestlich von Kairo, Gefechte mit den Islamisten.

Das ägyptische Innenministerium bestätigte die Kämpfe, machte aber keine Angaben zu den Todesopfern. Die staatliche Zeitung "Al-Ahram" hatte zuvor von 14 getöteten Polizisten berichtet. Eine Gruppe Krimineller habe unter anderem mit Granaten das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet, als diese eine Razzia an einer Straße zur Bahariya-Oase durchgeführt hätten, hieß es. Bei dem Feuergefecht seien auch mehrere Angreifer getötet worden. Zehn weitere Polizisten wurden dem Bericht zufolge verletzt.

Demnach hatten die Sicherheitskräfte einen Hinweis erhalten, nach dem sich mehrere Terroristen in der Wüste nahe der Oase in der Region Gizeh versteckt halten sollten. In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Angriffe auf Sicherheitskräfte in Ägypten gegeben. Diese gingen wiederum in Razzien verstärkt gegen Islamisten und mutmaßliche Terroristen vor.