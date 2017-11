Sind Sie heute Morgen heil in die Arbeit gekommen? Dann sind Sie schon mal auf dem besten Weg. Doch Sie sollten weiterhin Vorsicht walten lassen. Denn wie eine Studie der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zeigt, ist der Montag der gefährlichste Wochentag.

Immerhin 11 Prozent aller Arbeitsunfälle passieren auf dem Weg von oder zu der Arbeit. Im Jahr 2016 kam es zu insgesamt 11.626 Wegunfällen von Erwerbstätigen. Mit 65 Prozent machen Verkehrsunfälle den größten Anteil an Wegunfällen aus. Dabei ist der Montag jener Tag, an dem österreichweit die meisten Unfälle dieser Art passieren. Spitzenreiter in Sachen Wegunfälle ist mit 28 Prozent Wien, gefolgt von Oberösterreich mit 19,5 Prozent.

"Wege von und zur Arbeit werden im Herbst und Winter hauptsächlich in der Dämmerung und im Dunkeln zurückgelegt – zusätzlich behindern häufig Regen, Nebel und Schnee die Sicht", erklärt Peter Schwaighofer, Verkehrsexperte der AUVA. 90 Prozent aller Informationen im Straßenverkehr werden über das Auge aufgenommen – sehen und gesehen werden sei daher besonders wichtig.

Der glücklichste und der schlimmste Wochentag

Der gefühlt schlimmste Wochentag ist übrigens nicht - wie man vielleicht annehmen könnte - der Montag, sondern der Mittwoch. Das ergab eine an der Universität Vermont durchgeführte Studie. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, hatten zwei Mathematiker 2,4 Millionen Blogs und Tweets analysiert. Dabei untersuchten sie laut "Daily Mail", wie häufig positive und negative Ausdrücke in Zusammenhang mit den verschiedenen Wochentagen verwendet wurden.

Und wie steht es jetzt um den Montag? Der ist den zwei Forschern zufolge der zweitglücklichste Tag in der Woche. Der Grund: Man erinnert sich noch lebhaft an den Sonntag, der, wie könnte es anders sein, unter allen Wochentagen als der glücklichste erlebt wird. Gegen Mitte der Woche verblasst die schöne Erinnerung. Daher auch die negative Bewertung. Ab Donnerstag steigt dann wohl wieder die Vorfreude aufs herannahende Wochenende.