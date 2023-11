Geburtstagskonzert von Willi Resetarits kommt auf Tonträger

Es war ein spezieller Abend anlässlich des 70. Geburtstages von Willi Resetarits: Im Jänner 2019 gab der Musiker und Humanist mit all seinen Bands seit 1965 zwei ausverkaufte Konzerte in der Wiener Stadthalle. Beide Auftritte wurden aufgezeichnet. Die Mitschnitte kommen nun als Doppel-CD und auf Doppel-Vinyl in den Handel. Die Setlist und Darbietungen stellen eine ganz besondere Live-Werkschau des im April des vergangenen Jahres unerwartet verstorbenen Künstlers dar.

53 Musikerinnen und Musiker gratulierten am 4. und 5. Jänner 2019 "ihrem Freund, Mentor und Lebensmenschen", wie in einer Presseaussendung notiert, mit viel Spielfreude. Bands wie The Odds aus der Gymnasialzeit (mit Bruder Lukas Resetarits als Gast), die legendären Schmetterlinge und Dr. Ostbahn waren dabei. Acts wie das Resetarits-Puschnig Quintett, Stubnblues, die Neuen Wiener Concert Schrammeln und Familienbande untermauerten die stilistische Vielfalt des Jubilars.

Das Album "Willi Resetarits & seine Bands" (ab 1. Dezember) spannt einen weiten musikalischen Bogen über fünf Jahrzehnte des Schaffens. Der "57er Chevy" (Ostbahn mit Schiffkovits) ist u.a. ebenso vertreten wie "Sturmzeit" (Schmetterlinge), der "Floridsdorfer Bahnhof" (Stubnblues) und - zum Finale - "Wann de Musik vuabai is" (interpretiert von Ostbahn, Tini Kainrath und BasBariTenori).