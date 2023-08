320. Geburtstag der "Wiener Zeitung" - ein Trauertag

Morgen, Dienstag, hätte die "Wiener Zeitung" ihren 320. Geburtstag gefeiert. Seit rund einem Monat erscheint die vormals älteste gedruckte Tageszeitung der Welt jedoch nur noch online. Das hatte die türkis-grüne Regierung mit einer Gesetzesänderung beschlossen. Die Journalist:innengewerkschaft spricht in einer Aussendung von einem "Trauertag".

"Alle neuen Projekte hätten auch in der Vergangenheit umgesetzt werden können", kritisierte Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der Journalist:innengewerkschaft in der GPA. Stattdessen sei die "unbequeme, weil unabhängige und nicht vom Kanzleramt steuerbare Redaktion" abserviert worden, meinte er. Auch Medienrechtler Hans Peter Lehofer äußerte vor kurzem Bedenken. So solle mit dem Onlinemedium eine "unzulässige Beihilfenfinanzierung" vorliegen, schrieb er in seinem Blog. Das Medienministerium wies das zurück. Frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wiener Zeitung" sondieren derzeit Optionen für einen Neuanfang.