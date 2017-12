Prinzessin Sofia feiert heute ihren 33. Geburtstag. Doch Ehemann Carl-Philip wird an ihrem Ehrentag fehlen.

Die schwedischen Royals kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus! Vor wenigen Tagen wurde die Taufe von Prinz Gabriel gefeiert, heute ist es seine Mutter, die im Rampenlicht steht.

Passend dazu: Die schönsten Bilder der Schweden-Taufe

Prinzessin Sofia wird 33 Jahre alt. Doch diesen Geburtstag verbringt sie ohne ihren Ehemann Prinz Carl Philip.

Der Grund? Der Prinz ist geschäftlich unterwegs. Drei Tage lang besucht er zusammen mit zwei Wirtschaftsdelegationen Hongkong.

Grattis på födelsedagen, Sofia!

Die zwei Buben im Haus, ihre Söhne Alexander und Gabriel, werden ihr aber sicher einen besonderen Ehrentag bescheren.

Sofia Kristina Hellqvist wurde am 6. Dezember 1984 im schwedischen Danderyd geboren. Ihre Mutter ist Schwedin, ihr Vater Däne. Sie wuchs gemeinsam mit ihren Schwestern Lina und Sarah in Älvdalen auf. Sofia studierte am Institut für Englisch und Business in New York Buchhaltung. Am 13. Juni 2015 heiratete sie Prinz Carl Philip.

Wir wünschen: "Grattis på födelsedagen, Sofia!“ – "Herzlichen Glückwunsch, zum Geburtstag!“