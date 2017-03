Geburtenrate in der EU seit 2001 kaum erhöht

Die Zahl der Geburten in der Europäischen Union hat sich seit dem Jahr 2001 kaum erhöht. 2015 kamen 5,1 Millionen Babys zur Welt, etwa 40.000 mehr als 2001, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch bekanntgab. Frankreich verzeichnete die höchste Geburtenrate (799.700), gefolgt vom Vereinigten Königreich (776.700) und Deutschland (737.600).

Frankreich kam mit durchschnittlich 1,96 Kindern dem sogenannten Reproduktionsiveau von 2,1 Lebendgeburten am nächsten. Die Zahl gilt als Richtwert für den Erhalt der Bevölkerungsgröße ohne Migration. Auch in Irland lag die Rate mit 1,92 Babys im Schnitt nahe an dem Richtwert. In Österreich betrug der Mittelwert 2015 genau 1,49 und erhöhte sich damit im Vergleich zu 2001 leicht um plus 0,16 Prozent.

Das Durchschnittsalter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes lag 2015 den Angaben zufolge bei knapp 29 Jahren. In Bulgarien wurden Frauen durchschnittlich schon mit 26 Jahren Mütter, in Italien bekamen Frauen im Durchschnitt erst mit 31 Jahren Nachwuchs.