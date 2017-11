Obwohl Christian Bau unter deutschen Spitzenköchen ein Exot ist überzeugt er die "Gault&Millau"-Kritiker. Vor allem seine Langustinen, gegrillt über Holzkohle von japanischer Steineiche und mit einem Hauch süßer Miso glasiert begeisterten die Jury.

Der beste Koch Deutschlands heißt Christian Bau und kocht im saarländischen Perl-Nennig - in der Küche des Victor's Fine Dining. Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat den 46-Jährigen am Montag zum Koch des Jahres gekürt.

Unter den deutschen Spitzenköchen ist der 46-jährige ein Exot. Nicht nur, weil er vor gut zehn Jahren als einer der Ersten die asiatische und dabei vor allem die japanische Küche entdeckte und mit der französischen Hochküche kombinierte. Der Küchenchef tickt auch ansonsten ein bisschen anders: Auf edle Tischdecken und klassische Musik legt er keinen Wert, seine Gäste begrüßt er auch schon mal in Jeans und Turnschuhen, wie "Spiegel Online" berichtet.

Seine kreative Freiheit hat sich Bau hart erkämpft. Der Schnitt kam im Jahr 2005, als er den dritten Stern des "Guide Michelin" bekommen hatte.

» Die deutsche Küche ist heute so facettenreich und kreativ wie nie zuvor «

In der Spitzenliga gibt es nach Ansicht von "Gault&Millau" derzeit sieben deutsche Köche, die auf 19,5 von 20 möglichen Punkten kommen. Neben Christian Bau, der als Koch des Jahres zusätzlich noch nach anderen Kriterien ermittelt wurde, zählen dazu auch Sven Elverfeld mit seinem Lokal Aqua in Wolfsburg, Christian Jürgens mit der Überfahrt in Rottach-Egern oder Torsten Michel aus Baiersbronn mit der Schwarzwaldstube. "Die deutsche Küche ist heute so facettenreich und kreativ wie nie zuvor", heißt es im "Gault&Millau 2018" für Deutschland.