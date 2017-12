Am Montag hat im Wiener Straflandesgericht der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte begonnen. Im Falle einer Verurteilungen würden dem ehemaligen Finanzminister bis zu zehn Jahre Haft drohen. In dieser schweren Zeit steht ihm vor allem seine Ehefrau Fiona zur Seite.

Kein Arbeitgeber, kein Haus, kein Auto - so stellte Karl-Heinz Grasser zum Auftakt des Korruptionsprozesses seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse dar. Dafür hat er aber eine Frau, die felsenfest hinter ihm steht. Zusammen mit seiner Ehefrau Fiona Pacifico Griffini-Grasser lebt Österreichs einstmals jüngster Finanzminister in Kitzbühel.

» Maria, die Mutter Gottes, die Kinder und meine Tiere geben mir die nötige Kraft «

Während ihr Ehemann in Wien vor Gericht steht, weilt die 52-jährige Unternehmerin und Modeschöpferin aus dem Swarovski-Clan aus beruflichen Gründen im Ausland. Interviews möchte Fiona Grasser keine geben, der Medienrummel sei ihr zu viel, berichtet der "Krone-Adabei". Sich in dieser nicht einfachen Zeit um ihre Liebsten zu kümmern, zehre an den Kräften, "aber Maria, die Mutter Gottes, die Kinder und meine Tiere geben mir die nötige Kraft", wird die bekennende Tierschützerin zitiert.

Die gesamte Familie steht hinter Fiona Grasser, sie tut dies ihrerseits für ihren Ehemann. "Ich stehe voll und ganz hinter ihm", so die 52-Jährige, die seit 2005 mit dem Ex-Finanzminister verheiratet ist.