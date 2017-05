Der Burgerlokal-Betreiber Masta George Gastronomie GmbH mit Sitz in St. Pölten schafft die Sanierung nicht.

Über das Vermögen der Masta George Gastronomie GmbH mit Sitz in St. Pölten ist nach Angaben des AKV Europa vom Montag beim Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren beantragt worden. Das Unternehmen soll geschlossen werden. Es hatte bereits im Sommer 2015 Insolvenz anmelden müssen.

"Liebe Gäste, unser Store bleibt bis auf weiteres geschlossen!", war am Montag auf der Homepage von Masta George zu lesen. Von der Insolvenz sind nach AKV-Informationen sieben Dienstnehmer und derzeit 96 Gläubiger betroffen. Zu den Passiva lagen noch keine Angaben vor.



Im Zuge der Insolvenz aus dem Jahr 2015 wurde ein Standort in Wien geschlossen und verwertet. Bezüglich des zweiten Standortes habe man eine entsprechende Umsatzsteigerung erhofft, die "allerdings bis dato nicht eingetreten ist", so der AKV.

Masta-George-Pleite - 124.000 Euro von 107 Crowd-Investoren

Der Konkurs des Wiener Burgerladens Masta George (vormals Burgermasta) trifft auch Kleinanleger. 107 Investoren hatten im Jahr 2013 via Crowdinvesting-Plattform conda rund 124.300 Euro in das Gastro-Start-up investiert. Sie hatten sich mit einem Substanzgenussrecht am dem Unternehmen beteiligt. Im Jahr 2015 musste der Burgerladen bereits Insolvenz anmelden und wurde seitdem restrukturiert.

» Aktuell schaut es schlecht aus «

"Die Investoren sind entsprechend informiert worden", sagte conda-Mitgründer Daniel Horak zur APA. Die Burgerladen-Investoren dürfen sich aber nicht mehr allzu große Hoffnungen machen, ihr Geld zurückzubekommen. "Aktuell schaut es schlecht aus", so Horak. Eine Insolvenz sei immer ein Rückschlag, gehöre aber zur Start-up-Thematik dazu. Masta George ist der erste Konkursfall für conda, die als größte Crowdinvesting-Plattform Österreichs seit dem Jahr 2013 Investoren und Start-ups zusammenbringt. Der Burgerladen überhob sich finanziell mit der Eröffnung einer zweiten Filiale und schaffte es in Folge auch nicht den Sanierungsplan komplett umzusetzen.

Seit dem Start von Crowdinvesting-Plattformen im Jahr 2013 hat es inklusive Masta George insgesamt erst drei öffentlich bekannte Insolvenzen gegeben. Im Jahr 2015 erwischte es mit Woodero einen Hersteller von Holzhüllen für Smartphones und Tablets. 175 Investoren versenkten dabei 166.000 Euro. Der via Crowdinvesting mitfinanzierte verpackungsfreie Lebensmittelmarkt in Linz holis market musste im Jahr 2016 nach knapp einem Jahr schließen. 207 Crowd-Investoren hatten 170.100 Euro in den Supermarkt gesteckt.