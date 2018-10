Gast ballerte nach Rausschmiss aus Wiener Lokal mit Gaspistole

Nach einem Rausschmiss aus einem Lokal in Wien-Penzing wollte ein 31-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit Gewalt wieder hinein. Er gab sogar einen Schuss aus einer Gaspistole ab, berichtete die Polizei am Montag. Verletzt wurde es bei dem Vorfall gegen 3.20 Uhr in der Linzer Straße niemand. Der Rumäne wurde wegen schwerer Nötigung angezeigt und mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

