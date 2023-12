Gasser in Big Air in Edmonton auf Platz drei

Snowboarderin Anna Gasser hat am Samstag (Ortszeit) beim Big-Air-Weltcup in Edmonton den dritten Platz erreicht. Die Doppel-Olympiasiegerin aus Kärnten verlängerte damit ihre imposante Serie. Beim 18. Weltcup-Start in dieser Disziplin schaffte sie zum 18. Mal den Sprung auf das Podest. Dabei standen die Vorzeichen in Kanada ungünstig.

"Es war keine leichte Woche für mich, deshalb bin ich voll froh über diesen dritten Platz. Ich war gesundheitlich etwas angeschlagen und dann habe ich auch noch einen argen Sturz im Training vor der Quali gehabt, bei dem es mich doch ziemlich erwischt hat", schilderte Gasser.

Sie sei deshalb bei der Trickauswahl (Backside Double Cork 1080, Cab Double Underflip 900) auf Nummer sicher gegangen. "Da war auch etwas Taktik dabei, zum Glück hat es für Rang drei gereicht. Ich bin megahappy, nach einer schweren Woche in Kanada wieder am Podium zu stehen."

Am vergangenen Samstag hatte Gasser bei ihrem persönlichen Saisonstart den Big-Air-Weltcup in Peking gewonnen. Der Sieg in Kanada ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (183,25 Punkte) vor der Britin Mia Brookes (167,00). Gasser kam auf 159,25 Punkte. Bei den Männern triumphierte der Japaner Taiga Hasegawa (181,00), für Clemens Millauer (46.) kam in der Qualifikation das Aus.