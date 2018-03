Gasexplosion in Catania erforderte drei Todesopfer

Bei einer Explosion in einem Gebäude im Zentrum von Catania sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei der Todesopfer sind Feuerwehrleute. Italienische Medien hatten am Dienstagabend noch von vier Toten berichten.

Die Feuerwehrleute waren wegen eines Gaslecks zur Kontrolle gerufen worden. Der dritte Tote ist der Inhaber eines Geschäfts zur Radreparatur, der die Feuerwehr wegen eines starken Gasgeruchs gerufen hatte. Bei den Kontrollen des Feuerwehrteams ereignete sich die Explosion. Neben den drei Todesopfern wurden zwei weitere Feuerwehrleute verletzt. Ihr Zustand sei besorgniserregend, hieß es.

Zeugen berichteten von einer starken Explosion. "Wir dachten, eine Bombe sei explodiert", berichtete eine Frau. Das Gelände rund um den Unglücksort wurde abgeriegelt.