Rasenmähen: Worauf es ankommt [Tipps]

Prinzipiell gilt: Der Rasen sollte auf eine Höhe von 3,5 bis 5 Zentimeter geschnitten werden. Bei dieser Höhe werden die Gräser nämlich dazu angeregt, Seitentriebe zu bilden. So wiederum wird der Rasen schön dicht. Schneidet man die Gräser nicht in der empfohlenen Länge, kann es passieren, dass der Rasen an Dichte verliert. Achtung: In den Lücken siedeln sich besonders gerne Unkraut und Moos an.

Rasenmähen leicht gemacht

1. Befreien Sie die Rasenfläche vor dem Mähen von Zweigen, Blättern und Co.

2. Schneiden Sie den Rasen gleichbleibend hoch.

3. Mähen Sie regelmäßig.

4. Schneiden Sie das Gras nie tiefer als bis zur einem Drittel der Halmlänge. Das gilt übrigens auch dann, wenn der vorgesehene Mähtermin einmal ausgefallen ist.

5. Mähen Sie in der Sommerhitze etwas weniger oft.

6. Entfernen Sie nach dem Mähen das Schnittgut vom Rasen.

Die Qual der Rasenmäher-Wahl

Elektro-, Benzin- oder Akku-Rasenmäher? Oder gar ein Rasenroboter? Welcher Rasenmäher ist der richtige? Das muss jeder Gärtner für sich selbst entscheiden und ist abhängig vom Rasen. So sind Benzin-Rasenmäher leistungsstark und für Gärten bis 2.200 Quadratmeter geeignet, die leiseren und umweltfreundlicheren Elektro-Rasenmäher kommen hingegen eher für kleinere Rasenflächen mit bis zu 800 Quadratmetern in Frage. Akku-Rasenmäher haben kein Kabel und schaffen etwas weniger wie Elektro-Rasenmäher.

