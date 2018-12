Gardena ruft Akku-Rasenmäher wegen möglicher Feuergefahr zurück

Wegen möglicher Feuergefahr hat die Gardena Manufacturing GmbH die Akku-Rasenmäher "PowerMax(TM) Li-40/37" (Art. 5038) und "Li-40/41" (Art. 5041) zurückgerufen. Laut Aussendung wurden die Produkte von Jänner 2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- und Heimwerkermärkten, Gartencentern und in Online-Shops verkauft.

In von Gardena durchgeführten Tests zeigte sich unter bestimmten Bedingungen bei der Anwendung und Lagerung ein Kurzschluss in der Geräteelektronik, der zur erwähnten Feuergefahr führen kann. Besitzer der Rasenmäher werden gebeten, diese nicht mehr zu verwenden, zur Lagerung den Akku zu entnehmen und mit dem Gardena Service Kontakt aufzunehmen, um Rückgabe der Rasenmäher zur Überarbeitung zu organisieren. Für österreichische Kunden ist dies unter Husqvarna Austria GmbH, Tel. 0732 / 77 01 01 - 0 (Mo - Fr 8.00 - 17.00 Uhr) oder über der E-Mail service.gardena@husqvarnagroup.com möglich.