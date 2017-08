Es war das Serien-Highlight schlechthin: Am Sonntag Abend lief in den USA das Staffelfinale von „Game of Thrones“ und sorgte für legale und illegale Quoten-Rekorde. Wie die Welt auf die finale Folge reagiert hat, wie alle, die diese noch nicht gesehen haben, sich gegen die unzähligen Spoiler schützen können und eine kleine Umfrage zum Finale, gibt es hier.

Die Spannung stieg bei den „Game of Thrones“-Fans ins Unermessliche, nun ist sie vorüber. Die siebte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie ist vorbei, die finale Folge „Der Drache und der Wolf“ flimmerte am Sonntag über die US- und gestern Abend über die heimischen Bildschirme.

Viel Lob...

Die Reaktionen blieben, wie bereits auf die ganze Staffel, eher gemischt. So beschreibt der „Hollywood Reporter“ das große Finale als „Litanei an monumentalen Momenten“. Die Folge hätte den Zusehern außerdem einen Moment gegeben, auf den sie seit der ersten Szene der gesamten Serie gewartet hätten: Einen Einmarsch nach Westeros. „Variety“ lobte die Atmosphäre, die durch viele wortlose Begegnungen hergestellt wurde und die Tatsache, dass es nur einen nennenswerten Tod gab. Dennoch wird die gesamte siebte Staffel als eher lustlos und langweilig empfunden, mit der Hoffnung, dass die finale, letzte, Staffel acht (voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019) , dadurch wieder kreativ sein kann. „Vielleicht kann ‚Game of Thrones‘ jetzt wieder ‚great again‘ sein“, hofft „Variety“.

...und viel Tadel

Die „New York Times“ sah zwar in „Der Drache und der Wolf“ eine sehr ereignisreiche Folge mit vielen unterhaltsamen Momenten“ sowie ein feuriges Spektakel, das eine effektive Vorlage für das Zusammentreffen der Lebenden, der Toten und der alten Mächte der Zerstörung in der nächsten Staffel liefert. Dennoch waren die Überraschungsmomente eher rar gesät und im Großen und Ganzen wurden nur sämtliche Themen abgehakt, die in der ganzen Staffel davor ausgebreitet wurden. Auch hier hofft man auf die finalen sechs Folgen, die den besonderen Platz der Serie in der Kulturwelt rechtfertigen sollen – und werden.

Ähnlich sieht auch der heimische „Standard“ das Finale und die gesamte siebte Staffel, die „eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen“ gewesen sei. Die fehlenden Überraschungen, die Abstinenz spannender Dialoge sowie leise angedeuteter Geschichten werden hier als Negativpunkte aufgelistet sowie „eine Liebesgeschichte, die allerdings so plump erzählt wurde, wie sonst bei Rosamunde Pilcher“. Und auch in Hinblick auf die Zukunft reiht man sich in den internationalen Konsens ein: „Man darf dennoch sehr auf die letzte Staffel gespannt sein. Konfliktpotential gäbe es auf jeden Fall genug – die Frage ist nur, ob die Zeit noch reicht.“

Und...was sagen Sie? Wie hat Ihnen das Finale der siebten "Game of Thrones"-Staffel gefallen?

Naja, ich hoffe auch auf die achte Staffel.

Ich war sehr enttäuscht. Ich werde nicht mehr weiterschauen. abstimmen Ergebnisse anzeigen

Spoiler verhindern

Wer die letzte Folge bislang noch nicht gesehen hat und auch nichts von den Inhalten sehen will, kann sich mit diversen Hilfsmitteln davor bewahren, wie „ze.tt“ zusammenfasst: So gibt es zum Beispiel „Game of Spoils“, ein Plug-in für Facebook, Twitter, Reddit und Google News. Es bemerkt und blockiert Postings, die „Game of Thrones“ sowie Wörter wie „Winterfell“ und Co. beinhalten. Für Google Chrome gibt es auch einen „Game of Thrones“-Blocker, der alle Inhalte zur Serie verbannen soll.

Eine lustige Spoiler-Vermeidungs-Variante ist „Friends of Thrones“, ein Plug-in, das aus jedem „GoT“-Spoiler ein Zitat aus der Serie „Friends“ macht. So wird zum Beispiel aus dem Wort „Westeros“ „Chandlers und Joeys Appartment“ gemacht. Die Browser-Erweiterung Social Fixer gibt es für Firefox, Safari, Chrome und Opera und auf Twitter lassen sich unter „Einstellungen und Datenschutz“ selbstgewählte Worte stummschalten.