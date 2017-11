28 Wochen Freiheit

Noch immer müssen Gänse in katholischen Ländern dafür büßen, dass ihre Vorfahren vor 1.645 Jahren den Missionar Martin verraten haben, als er sich in deren Stall vor der Bischofsweihe verbergen wollte. Umsonst. Martin wurde Bischof von Tours und der Verzehr von Gänsebraten zum fixen Bestandteil des Speiseplans zu Martini, am 11. November, für viele auch zu Weihnachten.

Tatsächlich aber ist diese Tradition reinstem Pragmatismus geschuldet. Denn am 11.11. endete das Arbeitsjahr der Bauern, die eben erwachsen gewordene Gänse als Zahlungsmittel für den Pachtzins einsetzten. Denn im Spätherbst waren die im Jahr geschlüpften Gänse groß genug, um geschlachtet zu werden.

Heute bringt man sie in Mastbetrieben und engen Käfigen binnen weniger Wochen auf ihr Schlachtgewicht. Acht Wochen jungen Gänsen wird pro Tag ein Kilo Maisbrei mittels Metallrohr in den Schlund gestopft. Das wäre so, als müsste ein Erwachsener 14 Kilo Spaghetti am Tag schlucken, errechnete die Tierschutzorganisation PETA. Das Federvieh aber erkrankt durch das Stopfen an Fettleber, die als Spezialität namens Foie gras serviert wird. In Österreich ist Stopfen verboten. Gänsebraten aber kann hier mit gutem Gewissen verzehrt werden, wenn er aus heimischen Zuchtbetrieben stammt, die Teil des Projekts "Österreichische Weidegans" sind.

Einen Tag nach dem Schlüpfen werden die Gössel, so nennt man die Küken, an die Höfe gebracht. Wärmelampen schützen sie im Stall, bis der gelbe Flaum dem Federkleid gewichen ist. Auf einem "Baby-Auslauf" dürfen sie bei guter Witterung ins Freie. "Erst wenn sie voll befiedert sind, dürfen sie auf die große Weide. Jede Gans hat 100 Quadratmeter Auslauf und Wassersuhlbecken zur Verfügung, auch wenn das Tierschutzgesetz nur ein Zehntel davon vorschreibt", erklärt Christian Reicher, Leiter des Projekts "Burgenländische Weidegans". Nach 28 bis 30 Wochen in Freiheit werden die Gänse ihrer Bestimmung möglichst stressfrei zugeführt.

Mit der österreichischen Weidegans aber kann nur ein Viertel des Bedarfs abgedeckt werden. Dennoch muss man nicht verzichten, wenn man auf die Herkunft des importierten Federviehs achtet. Der Tierschutzverein "Vier Pfoten" hat eine Positivliste von Betrieben in Ungarn und Polen erstellt, die ihr Geflügel nach österreichischen Tierschutzstandards halten.

Woher stammt Ihr Braten?

