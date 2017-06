Nachdem Naske sich gegen Gabalier in seinem Haus ausgesprochen hat wurde der Konzerthaus-Chef nicht nur vom Musiker verklagt, sondern erhielt jetzt auch eine Morddrohung.

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass Andreas Gabalier den Wiener Konzerthaus-Chef Matthias Naske verklagt, erhielt dieser nun eine Morddrohung. Wie „Die Presse“ mit Verweis auf die Sprecherin des Konzerthauses berichtetet, bekam der Musikmanager ein E-Mail mit dem Inhalt: „Naske wird für seine präpotente Hetze erschossen!! Dieser radikale Staatsfeind muss eliminiert werden.“

Hintergrund ist die jüngste Diskussion um Aussagen von Naske im „Presse“-Interview. Darin äußerte er, dass er Gabalier nicht in seinem Haus auftreten lassen würde. „Weil das Signale sind. Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht, und dann abwägen," erläuterte er seine Aussage. Der „Volks-Rock'n'Roller" sah sich durch diese Aussage ins rechte Eck gedrängt, was auch wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehe. Erste Konzertveranstalter hätten wegen des Interviews von Naske bereits abgesagt. Der Konzerthaus-Chef äußerte kein Verständnis für die Klage. "Nach meinem heutigen Wissensstand sind die Vorwürfe nicht nachvollziehbar", so Naske in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Zu der bereits angespannten Situation kommt jetzt auch noch die Morddrohung hinzu. Diese wurde anonym über einen Remailer verschickt. Dieser ermöglicht den E-Mail-Versand ohne die Preisgabe der eigenen Identität. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Naske noch keine Stellung zu der Drohung genommen. Der Vorfall sei aber den Sicherheitsbehörden gemeldet worden.