Seit wenigen Tagen ist er Single, nun verrät Andreas Gabalier - vielleicht auch schon in Hinblick auf seine Zukünftige - was er an Frauen attraktiv findet.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider sind noch keine Woche getrennt - und schon gibt der selbsternannte Volks Rock'n'Roller in einem Bericht der "GALA" bekannt, was er an Frauen attraktiv findet. Dort wird der Verlassene gefragt, ob er Dirndl oder Hotpants lieber möge, was Gabalier beantwortet mit: "Das Dirndlkleid! Ich habe es schon immer sehr sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann. Es muss doch gar nicht immer alles so knapp sein."

Gabalier gab Fehler zu

Andreas Gabalier und Silvia Schneider gaben am Wochenende ihre Trennung nach sechs Jahren bekannt. Der Musiker gab inzwischen auch Fehler zu, die er in der Beziehung gemacht habe. "Silvia und ich hatten leider zu wenig Zeit zusammen, und das war vor allem meine Schuld", sagte er dem Magazin "Bunte". "Wenn ich nach meinen Konzerten heimgekommen bin, war ich oft ausgelaugt und brauchte Zeit für mich allein, meinen Sport, meine Kumpel von früher."

"Wir wünschen einander als Menschen Liebe und Zufriedenheit, das viel besungene Quäntchen Glück und den ewigen Evergreen: Gesundheit", schrieb Schneider auf Facebook.

"Wir haben nur dieses eine Leben"

Gabalier erklärte, er werde nun versuchen, nach vorne zu schauen. "Das ist hart, das braucht Zeit, aber wir haben nur dieses eine Leben und da muss man mit Rückschlägen klarkommen."