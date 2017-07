Russlands Präsident Wladimir Putin traf US-Präsident Donald Trump zu einem langen politischen Gespräch.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Präsidenten Donald Trump als völlig normalen Gesprächspartner empfunden. "Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen", sagte Putin am Samstag zum Abschluss des G-20-Gipfels in Hamburg vor Journalisten. Die Präsidenten waren am Freitag erstmals zu einem langen politischen Gespräch zusammengekommen.

Er habe Grund zu der Annahme, dass eine Kooperation mit der Regierung in Washington zumindest teilweise möglich sei. Es seien bestimmte Grundlagen für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen gelegt worden. Auch sei sein Eindruck, dass Trump seine Erklärung akzeptiert habe, dass Russland sich nicht in den US-Wahlkampf eingemischt habe.

Moskau wird sich "wie schon in den USA" auch nicht in Deutschland in die Wahl einmischen

Trump habe viele Fragen nach der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl gestellt, berichtete Putin. Beide Seiten hätten einander zugesichert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Anderen einzumischen. "Es darf in Zukunft keine Ungewissheiten in diesen Fragen geben."

Auch in der letzten Gipfelsitzung habe er gesagt, dass Russland nicht versucht habe, die Wahl in den USA zu beeinflussen. US-Geheimdienste gehen davon, dass russische Hackerangriffe der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton schaden und Trump nutzen sollten. "Wenn wir uns schon in den USA nicht eingemischt haben, dann werden wir das auch in Deutschland nicht tun", antwortete Putin auf eine Frage nach der Bundestagswahl im September.

Gorbatschow hofft auf weitere Annäherung von Trump und Putin

Nach dem ersten Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hat der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow zu weiteren Schritten der Annäherung aufgerufen. "Das Vertrauen muss wiederhergestellt und gestärkt werden", sagte er am Samstag.

Es sei positiv, dass Putin und Trump beim G20-Gipfel in Hamburg konstruktive Absprachen getroffen hätten. "Nun ist das Wichtigste, konkrete Schritte einzuleiten, um die Vereinbarungen umzusetzen."

Der 86-jährige Gorbatschow verwies auf seine Erfahrung als sowjetischer Staatschef und seine Verhandlungen mit US-Präsident Ronald Reagan in den 1980er Jahren über die Gefahr eines Atomkrieges. "Nach meiner Erfahrung gilt es zu verstehen, dass die Kontakte nach einem Treffen, bei dem große Hoffnungen aufgekommen sind, fortgesetzt werden müssen und aufeinander zugegangen werden muss. Wenn eine gute Chance verstreicht, kommt diese vielleicht nicht mehr wieder. Darum muss man handeln", sagte er der Agentur Interfax.

Gorbatschow war von 1985 bis 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Später war er auch der letzte Präsident der UdSSR. In der Sowjetunion leitete er wichtige Reformen ein. Mit seinem Einsatz für Abrüstung bereitete er den Weg für das Ende des Kalten Krieges. Er gilt als einer der Väter der deutschen Einheit. In seinem eigenen Land ist er wegen des Zerfalls der Sowjetunion, der Moskau massiv an Einfluss in Osteuropa gekostet hat, umstritten.

Merkel begrüßt Gespräch zwischen Trump und Putin

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bedeutung des ersten Gesprächs von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin betont. "Es gibt Probleme, die können nur Russland und die Vereinigten Staaten zusammen lösen", sagte Merkel am Samstag in Hamburg nach Ende des G20-Gipfels.

Dazu zählten Fragen der Abrüstung ebenso wie der Krieg in Syrien oder der Konflikt um Nordkoreas Waffenprogramm. "Das kann nur zum Wohle aller sein, wenn es einen guten, ehrlichen, aufrichtigen Gesprächskanal zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika gibt", fügte die Kanzlerin hinzu. Sie habe sich gefreut, dass es am Rande des G20-Gipfels zu dem ersten Zusammentreffen von Putin und Trump gekommen sei und das Gespräch so lange gedauert habe.