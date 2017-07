Nach heftigen Krawallen rund um den G-20-Gipfel hat Hamburg eine ruhige Nacht erlebt. "Es war friedlich, wie die meisten Nächte von Sonntag zu Montag", sagte ein Sprecher der Polizei in der norddeutschen Großstadt am Morgen. Auf den Straßen der Hansestadt habe es keine besonderen Einsätze gegeben, hieß es.

Hamburg war wegen der schlimmsten Krawalle in Deutschland seit Jahrzehnten drei Tage und drei Nächte im Ausnahmezustand. Die Straßenkämpfe mit Hunderten Verletzten hatten mit der Ankunft der mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt am Donnerstag begonnen und auch noch nach ihrer Abreise in der Nacht zu Sonntag angehalten. Rund 400 Menschen wurden fest- oder in Gewahrsam genommen.